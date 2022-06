Háború, infláció, különadók - Felpörgött az élet a magyar tőzsdén

Mozgalmas hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde, a továbbra is fennálló háborús helyzet, annak gazdasági hatásai, valamint a hazai makrogazdasági fejlemények továbbra is meghatározták a befektetői hangulatot. A forgalom megemelkedett a hazai tőzsdén, napi átlagban 18 milliárd forintot ért el. A brókercégek forgalmi rangsorában a Wood végzett az első helyen, amelyet a Concorde, majd az Erste követ – derül ki a BÉT havi statisztikájából.

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai, többek között az akadozó ellátási láncok, a továbbra is kiemelkedően magas infláció és nyersanyagárak, valamint a gazdaságpolitikai bejelentések is hatást gyakoroltak a hazai tőkepiacra. A bizonytalan befektetői hangulat az európai tőzsdék mellett, enyhébb mértékben ugyan, de a tengerentúli és ázsiai piacokat is érintette. A BUX index jelentős visszaesést produkálva 39 397 ponton zárta a hónapot, amely 9,4 százalékos csökkenést jelent áprilishoz képest. A legmagasabb értéket május 3-án produkálta a BUX index, ekkor 43 593 ponton zárt.

799 milliárd forintra emelkedett májusban a duplikált részvénypiaci forgalom a hazai tőzsdén, ami áprilishoz képest közel 27 százalékos növekedés, az egy évvel ezelőtti szinthez képest pedig 62 százalékkal magasabb.

A vezető részvények között ezúttal is OTP Bank piacán bonyolódott a legnagyobb forgalom, amely a teljes forgalom 65,7 százalékát jelenti. A második helyen a Mol állt, 21 százalékos részesedéssel, a Richter részaránya pedig közel 10 százalék volt a forgalomból.

A részvénypiac összforgalma májusban egy kereskedési napra vetítve 18 milliárd forintot jelent.

Májusban 3 új kibocsátóval bővült a Budapesti Értéktőzsde részvényszegmense. A napelemrendszerekre specializálódott EU-Solar és a kiberbiztonság területén aktív ViVeTech részvényeivel a BÉT Xtend piacán kezdődött meg a kereskedés, míg a humánerőforrás-szegmenst képviselő eSense papírjai a szabályozott piacon, a Standard kategóriában debütáltak.

A top 3 brókercég sorrendje nem változott áprilishoz képest:

A befektetési szolgáltatók közül májusban a Wood zárt az első helyen, a társaság 236,7 milliárdos forgalmat bonyolított a hónapban. A második helyen a Concorde végzett 188,8 milliárdos forgalommal, míg a harmadik helyet az Erste Bank szerezte meg közel 125,6 milliárd forintos eredménnyel.