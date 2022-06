Kiderült, milyen állapotban várják a különadót a kiskercégek – Ez a helyzet az Aldinál, a Sparnál és a Penny Marketnél

Emelkedtek 2021-ben a legnagyobb hazai élelmiszer-kiskereskedelmi láncok bevételei, eredményszinten azonban kisebb-nagyobb visszaesésről számoltak be az éves jelentésüket eddig publikáló cégek, vagyis az Aldi, a Spar és a Penny Market. Az emelkedő működési költségek és a múlt héten bevezetett különadók pedig tovább rontják a kilátásokat a külföldi kiskereskedelmi láncoknál.

Elkezdték publikálni 2021-es éves beszámolóikat a hazai kiskereskedelmi láncok közül azok, ahol december végén zárult a pénzügyi év. Eddig a Spar, az Aldi és a Penny Market éves eredményeit ismerjük, a legnagyobbak közül a Tesco és a Lidl is csúsztatott pénzügyi évvel működik, így esetükben még várni kell a számokra.

Az eddig napvilágot látott beszámolók alapján elmondható, hogy mind a három cégnél egyszámjegyű bevételnövekedést lehetett látni 2020-hoz képest, viszont a profitok kisebb-nagyobb mértékben csökkentek és a szektorban egyébként sem combos profitmarzsok visszaestek.

Spar

A 2021-es éves beszámolót eddig közlő cégek közül a Spar a legnagyobb, a 2021-es évet közel 664 milliárd forintos bevétellel zárta. Az értékesítés nettó árbevétele egyszámjegyű mértékben, 5 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz képest, eredményszinten viszont jelentős visszaesésről számolt be a vállalat, folytatódott az elmúlt években látott trend.

A Spar 5,4 milliárd forintos üzemi eredménnyel zárta a tavalyi évet, ami kevesebb, mint a fele az egy évvel korábbinak, adózott eredménye pedig 5,3 milliárd forintot tett ki, ami 55 százalékos visszaesés. Az üzemi eredményszint és az adózott eredményszint is 1 százalék alá csökkent, 0,8 százalékra, szemben a tavalyi 1,9 százalékkal.

Az anyagjellegű ráfordítások a bevétellel megegyező ütemben emelkedtek, így a profitráták csökkenése mögött nem ez áll elsősorban. A személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenés viszont nagyobb mértékben, közel 8, illetve 10 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről.

A Spar éves számai (millió HUF) 2020 2021 nettó árbevétel 631451 663866 5,1% egyéb bevételek 12299 8999 -26,8% anyagjellegű ráfordítások 515163 541433 5,1% személyi jellegű ráfordítások 72925 78528 7,7% értékcsökkenés 16398 17993 9,7% üzemi eredmény 11847 5407 -54,4% pénzügyi eredmény 640 8 -98,8% adózás előtti eredmény 12487 5415 -56,6% adófizetési kötelezettség 746 102 -86,3% adózott eredmény 11741 5313 -54,7% üzemi marzs 1,9% 0,8% -1,1pp adózott eredmény szint 1,9% 0,8% -1,1pp Forrás: e-beszámoló, Portfolio

Aldi

Az Aldi bevételei 8 százalékkal emelkedtek a 2021-es pénzügyi évben, meghaladták a 315 milliárd forintot, eredményszinten viszont megállt az eddig stabil növekedés, jelentős profitcsökkenésről számolt be a vállalat: üzemi eredménye 28 százalékkal csökkent, adózott eredménye pedig 26 százalékkal esett, a bázisidőszaki 11,5 milliárd forintról 8,5 milliárd forintra.

A kiskereskedelmi szektorban egyébként sem túl erős marzsok tovább romlottak az Aldinál, az üzemi eredményszint 1,3 százalékponttal, az adózott eredményszint pedig 1,2 százalékponttal csökkent, mint a kettő 3 százalék alá esett.

A költségek között legnagyobb arányt képviselő anyagjellegű költségek a bevételnél valamivel nagyobb mértékben, 9 százalékkal nőttek az időszakban. Azon belül is a növekményért leginkább az igénybevett szolgáltatások tehetők felelőssé, a bérleti díj és üzemeltetési költség, a tanácsadói költség 1 milliárd forint feletti emelkedést mutatott, de a szállítási költségek és a reklámköltségek is több mint félmilliárd forinttal emelkedtek. A kisebb súlyú személyi jellegű költségek közben 12 százalékkal nőttek.

Az Aldi éves számai (millió HUF) 2020 2021 változás nettó árbevétel 292308 315282 7,9% egyéb bevételek 754 1005 33,4% anyagjellegű ráfordítások 243574 264433 8,6% személyi jellegű ráfordítások 22780 25437 11,7% értékcsökkenés 2768 2773 0,2% üzemi eredmény 11230 8077 -28,1% pénzügyi eredmény 769 770 0,1% adózás előtti eredmény 11999 8848 -26,3% adófizetési kötelezettség 471 343 -27,1% adózott eredmény 11528 8505 -26,2% üzemi marzs 3,8% 2,6% -1,3pp adózott eredmény szint 3,9% 2,7% -1,2pp Forrás: e-beszámoló, Portfolio

Penny Market

A Penny Market bevételét tekintve nagyságrendileg hasonlóan teljesített 2021-ben, mint az Aldi, 321 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta az elmúlt évet. Eredményszinten azonban csak mintegy feleakkora nyereséget tudott felmutatni, mint a német diszkontlánc.

A Penny Market közel 5 százalékkal tudta növelni értékesítési bevételeit tavaly, üzemi eredménye azonban 3 százalékkal, adózott eredménye pedig 7 százalékkal csökkent, ezzel a Penny Marketnél is megtört a javuló sorozat.

A profitmarzsok a cégnél szintén csökkentek, de eleve alacsonyabb profitabilitással működik a vállalat, mint az Aldi. A 2021-es évet 1,5 százalékos üzemi eredményszinttel és 1,4 százalékos adózott eredményszinttel zárta a vállalat.

A Penny Market éves számai (millió HUF) 2020 2021 nettó árbevétel 307396 321577 4,6% egyéb bevételek 3746 4194 12,0% anyagjellegű ráfordítások 265067 274411 3,5% személyi jellegű ráfordítások 25431 26863 5,6% értékcsökkenés 3855 4593 19,1% üzemi eredmény 4916 4748 -3,4% pénzügyi eredmény 32 -196 -- adózás előtti eredmény 4948 4552 -8,0% adófizetési kötelezettség 247 177 -28,3% adózott eredmény 4701 4374 -7,0% üzemi marzs 1,6% 1,5% -0,1pp adózott eredmény szint 1,5% 1,4% -0,2pp Forrás: e-beszámoló, Portfolio

A működési költségek döntő hányadát adó anyagjellegű költségek a bevételnél valamivel kisebb mértékben emelkedtek, a személyi jellegű költségeknél közel 6 százalékos növekedés volt tavaly, az értékcsökkenés viszont 19 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. Az eredményt rontó tétel volt, hogy a pénzügyi eredmény soron veszteséget könyvelt el a Penny Market 2021-ben.

Jönnek a különadók

A kormány idén és jövőre 8 ágazattól szed be többletadót különadó formájában, amit a kormányzati kommunikáció "extraprofitadónak" hív. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint a kiskereskedelmi szektorban azért van "extraprofit", mert idén a teljes kiskereskedelmi forgalom 16%-kal bővült év/év alapon (a legutóbbi márciusi adatok alapján). Rettentő erős a kereslet a kiskereskedelmi áruk iránt elmondása szerint, legyen az élelmiszer vagy nem élelmiszer.

A kormány a múlt heti döntésével 60 milliárd forinttal több kiskereskedelmi különadót szedne be idén. Tavaly a szektor 80 milliárd forintnyi különadót fizetett, 2022-ben Nagy Márton elmondása szerint ez felmehet a forgalom növekedése miatt 90-100 milliárd forintra és erre jön rá az emelés, ami 60 milliárd forintnyi többletbevétel az államnak. A különadó alapja a folyó évi árbevétel, vagyis a 2022-es nettó árbevétel lesz az alap.

A kiskereskedelmet sújtó sarc legnagyobb viselője a hat legnagyobb élelmiszeráruházlánc, a Lidl, a Tesco, a Spar, az Aldi, az Auchan és a Penny Market, akik az új többletterhet is viselni fogják. (Mint minden eddigi kiskereskedelmi különadó, úgy a mostani emelés sem sújtja ilyen jelentős mértékben a hazai élelmiszerláncokat, a CBA-t, a Coop-ot és a Reál üzleteket, mivel ezek nem egy kézben vannak, hanem egymástól kvázi független láncoknak tekinthetők.)

Mindezek alapján nem túl jók a hazai szektor kilátásai, ahol az egyébként is alacsony (és a tavalyi évben tovább csökkenő) profit marzsokra idén a magasabb energiaárak és termelői árak, munkaerőhiány és a beszállítói problémák is nyomást gyakorolnak és ezek felett még egy újabb különadót is a nyakukba kapnak.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség múlt héten kiadott közleménye szerint az újabb különadó szűkíti a vállalkozások mozgásterét és az áruellátás biztonságával érveltek. Pedig mindezidáig az OKSZ volt az a szervezet, amely mindig, még a covid-járvány alatt is hűtötte a kedélyeket az árubiztonság, a folyamatos ellátás kapcsán.

