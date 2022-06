Felgyorsítja vagy megrengeti a zöld átállást az energiaválság?

Portfolio 2022. június 02. 13:47

Az ukrajnai háború sokkolta az egész EU-t, de különösen a közép- és kelet-európai régiót. Az új helyzet egyik következményeként az EU zöld megállapodása, a Fit for 55 csomag is útvesztőbe kerülhet legalább átmenetileg, valamint a fenntartható finanszírozás menetrendje is megingott - nem utolsósorban azért, mert újra kell gondolni Európa orosz gáztól való függőségét és az orosz vállalkozásokkal való gazdasági összefonódását. Van elég idő az EU zöld megállapodását a közép- és kelet-európai régióban működőképessé tenni? Mit változtatott meg a háború a zöld átállásban? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettek az Egyensúly Intézet partnerségében zajló CEE Sustainable Finance Summiton a szakértők.