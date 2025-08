Hiába okolja Trump a statisztikusokat, ő is felelős a munkaerőpiaci adatok körüli zűrzavarért

Teljesen váratlanul érte a dollárbefektetéssel rendelkezőket a múlt pénteki amerikai munkaerőpiaci adat, a rossz júliusi foglalkoztatottsági adat mellett ugyanis a májusi és júniusi értékeket is durván lefelé módosították. A revízió több évtizedes viszonylatban rekord nagyságúnak számít, Donald Trump elnök pedig manipulációs vádakkal és a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) vezetőjének elküldésével reagált. A probléma előidézésében azonban magának az elnöknek is megvan a felelőssége, hiszen a BLS-től idén elvont anyagi és humán források egyaránt hozzájárultak a pontatlanabb becslésekhez és durvább revíziókhoz.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.

A múlt pénteken megjelent amerikai munkaerőpiaci adat gazdasági és politikai szempontból is súlyos következményekkel járt. Az Egyesült Államok gazdasága júliusban mindössze 73 000 új munkahelyet teremtett, ráadásul a májusi és júniusi nyers adatokat összesen 250 000 fővel nagyobb foglalkoztatottságot mutattak, mint ami valójában volt - derült ki a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatrevíziójából.

A felülvizsgálat mértéke mindkét hónapot tekintve évtizedes rekordot döntött és Donald Trump elnök haragját is kiváltotta. Az elnök szerint a BLS szándékosan manipulálta a munkaerőpiaci adatokat, így arra utasította csapatát, hogy távolítsák el pozíciójából a szervezet Joe Biden korábbi elnök által kinevezett vezetőjét, Erika McEntarfert. A BLS Trump posztját követő jelentése hivatalosan is megerősítette az elbocsátást.

Bár a piaci zűrzavart kiváltó júliusi adat-felülvizsgálat tényleg rekordmértékű volt, de ez főként a statisztikai hivatalt érintő kormányzati intézkedéseknek, az adatszolgáltatás módszertanának és az egyre bizonytalanabbá váló felméréseknek köszönhető. Cikkünkben ezen tényezőket vizsgáljuk meg részletesebben.

Rekordmértékű adatrevízió júliusban

Az adatok felülvizsgálata együttvéve mintegy 258 000 fővel csökkentette a májusi és júniusi új álláshelyek számát,

mely 1979 óta a legnagyobb mértékű korrekció volt, a pandémia első hónapjainak bizonytalanságát nem számítva.

A múlt heti adatközlés szerint a korábbi jelentések júniusban 133 000, míg májusban 125 000-rel több új álláshelyet mutattak, mint amennyi valójában meghirdetésre került. A júniusi adat korrekciója 4, míg a májusi adat 42 éves negatív rekordot jelent.

A munkaerőpiaci adatok negatív felülvizsgálata nem ritka az elmúlt időszakban: az elmúlt 12 hónapból 8 esetben ilyen történt, míg 3 éves visszatekintésben a medián (sorban középen elhelyezkedő) korrekció -10,000 volt.

Innen is látszik, hogy a BLS hajlamos felülbecsülni a foglalkoztatottság növekedését, de a becslési hiba több más makrogazdasági mutatóhoz kapcsolódóan is megnőtt az elmúlt években.

A BLS adatszolgáltatási folyamata és az ehhez kapcsolódó problémái

Az amerikai adatközlés egyik sajátossága a rendkívüli gyorsaság, amely lehetővé teszi a befektetőknek, hogy lényegében valós idejű adatot (de lehet, hogy csak ennek az illúzióját) kapjanak a gazdaság állapotáról. A statisztikai hivatal munkaerőpiaci felmérésének keretében mintegy 120 000 privát és állami munkaadót kérdez meg telefonon hónapról hónapra, a megkeresésre azonban nem mindenki tud/akar az első határidőig reagálni. A BLS minden hónap végén az akkor rendelkezésére álló hiányos mintát használja az adatszolgáltatásra, így a folyamat szükséges velejárója a tévedés és a nagyobb pontatlanság. A gazdaságról pontosabb képet csak további válaszok beérkezése után, az előzetes adatok felülvizsgálatokkal tud a BLS adni, biztosítva a szervezet integritását és szakmai hitelességét. A később beérkező, vagy esetleg módosított válaszok azonban jelentősen képesek árnyalni az első adatszolgáltatás során kialakított képet, mint ahogy az történt a múlt héten is.

A BLS helyzetét az általuk alkalmazott felmérések módszertana is nehezíti, a telefonos megkeresések ugyanis napjaink online világában lassúnak, erőforrás-igényesnek és rugalmatlannak számítanak.

Nem meglepő, hogy a válaszadási arány a 10 évvel ezelőtti 80 százalékos szintről mára 60-70 százalékra süllyedt,

jelentősen növelve ezzel a becslések pontatlanságát. Ha ráadásul kiderül, hogy a késve beérkező válaszok valamilyen szempontból össze is függnek egymással (például néhány iparághoz kapcsolódnak csak), az még inkább emeli a torz első eredmények és a komoly revíziók esélyét.

A fentiek is rávilágítanak az ilyen típusú statisztikák egyik fontos kihívására, az attrition bias-re, amelyet magyarra a minta "elfáradásaként", lemorzsolódásaként fordíthatunk. A minták hosszú ideig változatlanok, ami mögött az a logika, hogy az adatok összehasonlíthatósága és az időbeli változások értelmezhetősége mindig biztosított legyen. Ez viszont statisztikai szempontból kockázatot is jelent, hiszen az idő előrehaladtával romolhat a minta reprezentativitása, de csökkenhet a válaszadói türelem is. Ezen becslési hibát növelő jelenséget nevezi a statisztikai szakirodalom a minta "elfáradásának".

A háttérben meghúzódó strukturális problémák

Az amerikai közgazdászok többsége szerint a BLS felmérései során megkérdezett minta minőségi romlása egyelőre még nem eredményezett a korábbinál radikálisan rosszabb becsléseket (arányait tekintve az 1980-as évek 1 százalékos revíziója helyett napjainkban csupán 0,2 százalék a felülvizsgálatok átlagos mértéke). A folyamat visszafordítására jó lehetőséget kínál az adatgyűjtés és -feldolgozás digitalizációja, ehhez azonban a jelenleginél jóval nagyobb forrásokra lenne a BLS-nek szüksége.

Márpedig a szervezet jelenleg is krónikus pénzhiánnyal küzd,

működési költségvetése ugyanis reálértékben 22 százalékot csökkent az elmúlt 15 évben. A BLS ráadásul most jelentős emberhiánnyal is küzd, köszönhetően Trump elnök állami költségcsökkentési programjának és a január eleje óta érvényben lévő felvételi tilalomnak (hiring freeze).

A szervezet alkalmazottjai szerint a forrás- és munkaerőhiány számos modernizációs fejlesztést akadályozott meg az elmúlt években, így a foglalkoztatottság mellett vélhetően az infláció mérése sem olyan pontos már, mint korábbi években. A BLS nemrég saját maga ismerte például el, hogy szűkös kapacitások miatt idén a korábbinál jóval több közelítést kell használnia az inflációs statisztikák elkészítése során.

Amint azt a múlt pénteki események is igazolják, a gazdasági statisztikákban már látszik Trump takarékosságot hirdető kormányzati programjának negatív hatása, ugyanis

a költségcsökkentések is hozzájárulhattak a becslési pontosság csökkenéséhez, amely hosszabb távon növeli a rosszabb gazdasági döntések kockázatát.

Bár a probléma legsúlyosabban a munkaerőpiacon jelentkezett, az inflációs adatszolgáltatás lazuló módszertana jól jelzi, hogy a statisztikai hivatal elégtelen finanszírozása akár a többi mutató (infláció, GDP) mérését is torzíthatja, mely legrosszabb esetben a döntéshozatalt és a piaci folyamatokat is szétzilálhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images