Kemény harc indult a Wall Streeten, átalakítanák a kereskedési rendszert az amerikai tőzsdéken

A hét elején már megszellőztették az amerikai sajtóban, hogy a tőzsdefelügyelet átalakítaná a tengerentúli kereskedési rendszert, hogy az fairebb, átláthatóbb és végső soron a kisbefektetők számára előnyösebb legyen. Az előzetes várakozásoknak megfelelően Gary Gensler, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke szerdán felvázolta a lehetséges változtatásokat, amelyre hamar reagáltak a Wall Street-i cégek vezetői, sokan kritikákat megfogalmazva, mondván, hogy a piac jelenleg is jól működik a lakossági befektetők számára.

Sok szereplő szkeptikus

A népszerű amerikai retail brókercég, a Robinhood Markets egyik vezetője azzal érvelt, hogy a kisbefektetők a jelenlegi rendszer nyertesei, mivel olyan előnyöket élveznek, mint a jutalékmentes kereskedés.

Ez egy igazán jó légkör a kisbefektetők számára, így most ebbe belenyúlni, számomra egy kicsit aggasztó

- mondta Dan Gallagher, a Robinhood jogi igazgatója a Piper Sandler Global Exchange & FinTech konferencián New Yorkban.

Az SEC által javasolt szabálymódosítási csomag egyik legfontosabb elemeként Gensler elmondta, hogy felkérte az ügynökség munkatársait, hogy a piaci verseny fokozására tett erőfeszítések részeként fontolják meg a brókercégek kötelezését az egyéni befektetők részvényvásárlási vagy -eladási megbízásainak

aukciókra való átirányítását.

A kisbefektetők számára ennek a jelenlegi rendszernek ára van

- mondta Gensler ugyanazon a konferencián való virtuális megjelenése során, utalva arra, hogy az említett „ár", hogy 2-3 erősen koncentrált árjegyző vásárolja meg a megbízásokat, hogy utána azokat végrehajtsa.

A lehetséges változtatás jelentős átalakulást jelentene a tőzsdei kereskedés azon jövedelmező ágazatában, amelybe a megbízások teljesítése tartozik. A cél az lenne, hogy biztosítsuk a teljes versenyt az összes piaci szereplő között, hogy a legjobb árakat kaphassák a lakossági befektetők - mondta Gensler.

Ezek a piaci szereplők kemény harcra készülnek a felügyelettel.

Az aukciós rendszerre való áttérés rosszul időzítettnek, szükségtelennek, és rossz irányba tett lépésnek tűnik

- mondta Kirsten Wegner, a Modern Markets Initiative vezérigazgatója, amely a nagyfrekvenciájú kereskedő cégek (high frequency trading – HFT) lobbi és érdekvédelmi csoportja.

Kenneth Bentsen, a Securities Industry and Financial Markets Association elnöke arra kérte az SEC-t, hogy óvatosan járjon el a kulcsfontosságú tőzsdei szabályok felülvizsgálata során.

"A jelenlegi részvénypiaci struktúrát szabályozó szabályok bármilyen változtatását holisztikusan kell mérlegelni annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek negatív, nem szándékolt következmények a befektetőkre nézve" - mondta Bentsen. Utalt arra, hogy a javaslatok hatással lehetnek a befektetők által jelenleg élvezett alacsony kereskedési költségekre.

Perszer az érmének mint mindig, most is két oldala van: Dennis Kelleher, a Better Markets nevű érdekvédelmi csoport vezetője "nyafogó milliárdosoknak" nevezte az SEC terveit bírálókat.

Kinek fogsz hinni? Azoknak a pénzügyi cégeknek, amelyek vezetői milliárdosok lettek abból, hogy átláthatatlan, versenyellenes piacokon a lakossági befektetők vagyonát megszerezték, vagy egy szabályozónak, akinek semmi haszna nincs belőle?

- mondta Kelleher.

Néhány cégnek nagyon fájhatnak az új szabályok

A szerdán felvázolt aukciós megoldás valószínűleg a legkövetkezetesebb változtatása lenne annak a szélesebb körű csomagnak, amely a piacot versenyképesebbé és átláthatóbbá tenné a befektetők és a részvénytársaságok számára - írja a WSJ. Az ügyet ismerő személyek szerint a SEC már idén ősszel elkezdheti a kezdeményezés keretében a javaslatok kiadását, és ezzel elindulhat egy olyan hivatalos szabályalkotási folyamat, amely potenciálisan több hónapot vesz igénybe.

A jelenlegi szabályok szerint a brókereknek "ésszerű körültekintést" kell tanúsítaniuk annak megállapítása érdekében, hogy melyik legjobb piac a kereskedés végrehajtásához. Sok bróker a megbízásokat a nagykereskedőknek nevezett nagy elektronikus kereskedőcégekhez, például a Citadel Securities vagy a Virtu Financial felé irányítják, ahelyett, hogy a tőzsdékre, például a Nasdaq Stock Marketre küldené, azzal érvelve, hogy a nagykereskedők biztosítják a legjobb árakat.

Egyes brókerek, köztük a Robinhood, a nagykereskedőktől kompenzációt fogadnak el azért, hogy a megbízásokat hozzájuk irányítsák át. Gensler szerint ez a gyakorlat, amelyet a szakzsargonban payment for orderflow-nak (PFOF) neveznek, érdekellentétet okoz, és korlátozza a versenyt az egyes megbízásokért.

A Robinhood számára a PFOF az üzleti modell szerves része, a cég közlése szerint emiatt képesek díjmentes kereskedést biztosítani az ügyfelek számára. Ennél fogva egyértelműen negatív hatása lenne az új szabálynak a cégre, ami az árfolyamon is meglátszott, hiszen a héten 9 százalékot esett a papír.

Az árjegyzői tevékenységet folytató Virtu Financial árfolyama is megszenvedte a héten lezajlott eseményeket, az árfolyam a múlt pénteki záráshoz képest több mint 7 százalékot esett.

Ezen túlmenően Gensler elmondta, hogy utasította a SEC munkatársait, hogy potenciálisan engedélyezzék a tőzsdéknek, hogy a részvényeket 1 centnél kisebb árlépésközzel jegyezék. Ez lehetővé tenné például a Nasdaq vagy a New York-i tőzsde számára, hogy jobban tudjon versenyezni a nagykereskedőkkel, amelyek a tőzsdéken nyilvánosan feltüntetett árakat úgy tudják felülmúlni, hogy a részvények árához egy penny századrészét adják hozzá vagy vonják le - vagyis minimálisan, de jobb árat tudnak biztosítani az ajánlatok végrehajtásához.

Miért ne lehetne lehetővé tenni, hogy minden kereskedési helyszínnek egyenlő esélye legyen a penny alatti árlépésközzel történő végrehajtásra?

- mondta Gensler a beszédében.

További változások is jöhetnek

Gensler szerint a SEC munkatársai azt is mérlegelik, hogy a brókereknek havonta jelentéseket kellene benyújtaniuk, amelyekből kiderülne, hogy ügyfeleik milyen minőségű árakat kapnak a részvényügyletekhez. Jelenleg csak az úgynevezett piaci központok - beleértve a tőzsdéket és a nagykereskedőket - tesznek közzé ilyen információkat.

Gensler szerint a felügyelet azt is fontolgatja, hogy létrehozza az úgynevezett „best execution” vagy legjobb végrehajtás szabályának saját, SEC által kidolgozott változatát, amely arra utasítja a brókereket, hogy a legkedvezőbb feltételeket találják meg az ügyfeleik ajánlatainak végrehajtására. A brókerek által jelenleg követett szabályt a Financial Industry Regulatory Authority, a SEC által felügyelt iparági testület írta.

A piac jelenlegi szegmentáltsága, koncentrációja és az egyenlő versenyfeltételek hiánya miatt nem egyértelmű, hogy a jelenlegi piaci rendszerünk a lehető legigazságosabb és legversenyképesebb a befektetők számára. Úgy vélem, hogy jobbat is tudunk csinálni a lakossági befektetők szempontjából

- mondta Gensler.

A kulcskérdés Gensler tervezett változtatásaival kapcsolatban az, hogy egyértelműen azonosítják-e a lakossági befektetők problémájáit, és meggyőzően bizonyítják-e, hogy a javasolt megoldások jobbak, mint a status quo, mondta Brett Redfearn, a SEC volt tisztviselője, aki jelenleg egy független piacszerkezeti tanácsadó céget vezet.

Ez nem könnyű feladat, mivel a befektetőknek manapság általában nagyon jó tapasztalataik vannak. Bármit is javasolnak, szinte biztosan módosítják majd, és jó esély van arra, hogy bármely jóváhagyott szabály a bíróságon fog kikötni

Címlapkép: Al Drago/Bloomberg via Getty Images