Már közel 5000 forintba kerül a streaming

2022-ben már a felnőtt magyar internetezők 39%-a rendelkezik előfizetéssel vagy hozzáféréssel legalább egy streaming szolgáltató kínálatához a GKID kutatása szerint. Ez több mint 2 millió fős aktív felhasználói bázist jelent, ami az egy évvel ezelőtti méréséhez képest jelentős, 56%-os bővülés.

Bár a piac hazánkban is folyamatosan bővül, a streaming-felhasználók többsége továbbra is legfeljebb két szolgáltató kínálatához fér hozzá: 22% egy, 15% pedig két szolgáltatást használ aktívan. Három, vagy annál is több streaming szolgáltatót viszont csupán alig 3% használ. Hazánkban a nemzetközi streaming platformok mezőnyében továbbra is a Netflix a legismertebb (62%). 11%-os különbséggel követi második helyen az HBO Max (51%), harmadik helyre pedig az Apple saját szolgáltatása, az Apple TV+ került.

A tényleges felhasználói bázisok mérete a GKID becsléseinél akár jóval nagyobbak is lehetnek, mivel az előfizetések megosztása a magyar piacon is elterjedt: minden ötödik előfizető mással is megosztja a szolgáltatását, ez leginkább a házastársat, gyerekeket, testvéreket és a nagyszülőket jelenti. A két legnagyobb szolgáltató (a Netflix és az HBO Max) esetében 17-18% körül van azon felhasználói réteg aránya, aki bár hozzáfér a kínálathoz, de nem ő az előfizetője a használt csomagnak.

Azok, akik tényleges előfizetői a streaming szolgáltatásoknak – önbevallás alapján – átlagosan 4500 Ft körül költenek havi szinten a szolgáltatásokra. Ebbe a keretbe egy alap Netflix csomag (2490 Ft) és egy kedvezményes árú (1590 Ft) – csak a március induláskor kínált – HBO Max előfizetés is belefér egyszerre, vagy a Netflix legdrágább prémium díjcsomagja, melynek ára jelenleg 4490 Ft. Az egy előfizetésre költők átlagos havi kiadása 3500 Ft, a legalább két szolgáltatást fizetőké 5200 Ft, míg a három vagy annál is több streaming platformot fizetők költése már eléri a 7300 forintot – szintén önbevallás alapján.

A Disney+ június 14-i indulásáról az internetezők közel fele (47%-a) hallott, ami jelzi a bevezető kampány sikerességét. Az aktív streaming felhasználók körében 8% jelezte, hogy azonnal, már az induláskor felhasználó szeretne lenni.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 07. Bőség zavarával robban be a Disney+

Címlapkép: Getty Images