Egyre csúnyább az esés Amerikában, 800 pontos mínuszban a Dow

A kereskedési idő feléhez közeledve továbbra is jelentős mínuszban vannak az európai tőzsdék, a leggyengébben teljesítők között található az osztrák piac is, ahol az OMV vezeti az esést. Közel 10 százalékkal került lejjebb az olajrészvény, miután a cég több lépést is bejelentett a problémákkal küszködő schwechati finomítójával kapcsolatban, azonban azt is közölte, hogy nem tudja meddig fog tartani a javítás a múlt héten megrongálódott finomítóban.

Közben a magyar tőzsde továbbra is relatíve jól tartja magát, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van.