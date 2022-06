Fontos kamatdöntés lesz holnap, feszülten várnak a befektetők

Romlik a hangulat Európa tőzsdéin, a tegnapi zuhanás után ma is lefordultak a vezető részvényindexek. A hirtelen hangulatromlás többek azzal is magyarázható, hogy az EKB egy döntéshozója, Klaas Knot bejelentette, hogy az EKB kamatemelési lehetőségei nem merülnek ki 50 bázispontnál, a későbbiekben komolyabb emelések is jöhetnek.