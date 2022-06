Na, vajon mire panaszkodnak a magyar cégvezetők? Hát persze, hogy a forintárfolyamra!

A koronavírus és a háború hatásait már nagyjából feldolgozták a magyar kis- és közepes vállalkozások (kkv), azonban sokuknak nehézséget okoz a tervezés a forintárfolyam ingadozása miatt – derül ki a Via Credit és az Opten felmérésből. Ezen túl az infláció és a munkaerőhiány állítja kihívások elé a cégvezetőket.

Mindössze a kkv-k 17%-a érzi mostanra a koronavírus hatását, vagyis kijelenthető, hogy nagy többségük számára v éget ért a járvány. A helyzet azonban továbbra sem rózsás, hiszen az árfolyamingadozás, az infláció és a munkaerőhiány sújtják a cégeket, illetve sokan arra számítanak, hogy a moratóriumok lejártával nő majd a csődök száma – derül ki a Via Credit és az Opten felméréséből.

A jelenleg is zajló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a magyar kkv-k 70 százaléka azt válaszolta, hogy egyelőre nincs hatással a működésükre. Náluk ellátási lánc hiányosságok, megemelkedett energiaárak elenyésző számban jelentenek csak gondot. A fennmaradó 30%-a a válaszadóknak azonban érzi a háború okozta ellátási láncban keletkező fennakadásokat. Az elszálló alapanyagárak vagy az energia árának negatív hatásai egy-egy válaszadó akár teljes éves profitját is felélte. A vállalkozások már nem csak a nyersanyagárak tőzsdei ingadozását építik be a szerződéseikbe, hanem az energiaárak változását is áthárítják a megrendelők fele.

Az ingadozó forintárfolyam viszont érezteti hatását; 76% érzi a beszerzési árakban, illetve a működési költségekben való emelkedést. Egyes iparágakat, exportorientált vállalkozásokat megsegíti az erős euró, ezáltal a hazai hozzáadott értéket tartalmazó termékek versenyképesebbek nemzetközi viszonylatban. Ezek a cégek viszont kevesebben vannak, mint azok, akik árképzésének részét képezik az import áruk, alapanyagok feldolgozása, így az ő profitabilitásuk is romlik.

Jó hír, hogy a megkérdezettek közül 64 százalék tervez beruhását, 84% pedig béremelést idén. Pozitívum, hogy a válaszadók alig 13%-a gondolkodik elbocsátásokban, csupán 3% tervez bércsökkentést.

Arra a kérdésre, melyek a magyar kkv-k legfőbb problémái számos válaszlehetőség közül választhattak – akár többet is megjelölve- a felmérésben résztvevők: koronavírus, háború, adminisztrációs terhek, adók, forráshiány stb. A három leggyakrabban adott válasz a már korábban is említett árfolyam ingadozás (63%), az infláció (55%) és a szakképzett munkaerő (73%) hiánya volt.

„A moratórium megszűnése, valamint az emelkedő energiaárak sok vállalkozás számára jelentenek komoly kihívást. Az idei évben már 12 ezer cég került kényszertörlés alá - ami több mint tavaly egész évben - és a felszámolások száma is emelkedésnek indult” – világít rá Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója.

Az ellátási láncokban kialakult problémák most legjelentősebben az ipari szektorokra hatnak – szemben a COVID által sújtott főként szolgáltató szektorokkal. „Ne legyenek illúzióink, sok bedőlés várható még idén és a jövő évben, és sok cég számára továbbra is a rövid távú túlélés a cél. Ezért is fontos, hogy a bedőlő vállalkozások minél kevesebb céget rántsanak magukkal” – teszi hozzá az igazgató.

Címlapkép: Getty Images