A luxusmárkáknak is keresztbe tesz a kínai koronavírus-zárlat

A luxuscikkeket gyártó cégek jelentősen csökkentették a kínai növekedéssel kapcsolatos várakozásaikat. Néhány hónappal ezelőtt még 18 százalékos növekedést vártak, jelenleg azonban már csak 3 százalékkal számolnak, derült ki az Oliver Wyman cégvezetőkkel készített felméréséből.

Nagy kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy képes lehet-e a fogyasztói bizalom olyan gyorsan helyreállni, mint ahogy az 2020-ban és 2021-ben történt - mondta Kenneth Chow, az Oliver Wyman igazgatója a cégek vezetőivel készített felmérésekre hivatkozva.

Chow szerint még mindig hatalmas a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek a jövőbeni Covid intézkedések Kínában.

Kína kiskereskedelmi forgalma áprilisban 11,1 százalékkal zuhant az egy évvel korábbihoz képest, miután az év első három hónapjában 3,3 százalék volt a növekedés. A kínai fogyasztói kiadások soha nem álltak teljesen helyre a járvány kezdeti szakaszából, és ahogy a járvány harmadik éve tart, az emberek egyre inkább aggódnak a jövőbeli jövedelmek miatt. A munkanélküliségi ráta Kína 31 legnagyobb városában meghaladta a 2020-as csúcsot, és áprilisban elérte a 6,7 százalékot, ami a legmagasabb értéket jelenti 2018 óta.

Úgy tűnik, hogy ezúttal a jómódú Z generáció is másképp reagálhat, különösen mivel a munkahelyi biztonság hiánya olyasmi lehet, amivel most először kell szembenézniük - áll a jelentésben. A megkérdezettek másik gyakori véleménye az, hogy minél hosszabbak a korlátozások, annál tovább tart majd a közelgő mélypont is.

Az Oliver Wyman jelentése szerint még a nem lezárt területeken is több mint 50 százalékkal csökkent a boltok forgalma, és a ténylegesen vásárlást végző látogatók aránya helyenként 30 százalékkal is alacsonyabb volt.

Kína szigorú, zero-covid politikát folytat, amely utazási korlátozásokkal és gyors lezárásokkal próbálja megfékezni a vírust. Bár 2020-ban a stratégia már egyszer segített az országnak gyorsan visszatérni a növekedéshez, azonban az idei omikron változat nagyobb fertőzőképessége miatt a vírust jóval nehezebb volt megfékezni.

A jövő évre előre tekintve a felmérés válaszadói óvatosabbak voltak a jövőbeli növekedéssel kapcsolatban, és csak 12 százalékuk - a korábbi 40 százalék helyett - számított arra, hogy a kínai üzletágak 20 százaléknál nagyobb mértékben fog növekedni.

A márkák átlagosan 11 százalékos növekedést várnak jövőre a kínai üzletágukban, és csak 6 százalékuk nem jelez előre növekedést - áll a jelentésben.

Chow szerint a megkérdezett luxus és prémium fogyasztói márkák közül sokan optimisták a belföldi utazás és az e-kereskedelem növekedési lehetőségeit illetően. Elmondta, hogy amint a belföldi utazás fellendül, Hainan feltehetőleg profitál majd belőle. A trópusi kínai sziget a luxuscikkek vásárlási központjává vált, mivel a legtöbb kínai nem tud a tengerentúlra utazni.

Hozzátette, hogy sok luxusmárka használja az e-kereskedelmet, hogy elérje a kisebb kínai városokat is, míg az alacsonyabb piaci szegmensben lévő márkák új üzletek megnyitásának lehetőségét vizsgálják.

Amikor néhány ügyfelünkkel beszélgettünk, a sanghaji és néhány más városbeli Covid-zárlat volt az elsődleges gondjuk, nem pedig az üzletbővítés – mondta Chow.

A jelentés szerint hosszabb távon a kínai fogyasztók megtakarításainak magas szintje jó előrejelzője lehet a jövőbeli költekezésnek. A Kínai Népbank felmérése szerint az első negyedévben a kínai háztartások megtakarítási hajlandósága 2002 óta a legmagasabb volt.

Chow szerint amint a fogyasztói bizalom újra helyreáll, és a Covid okozta zárlatok is enyhülnek, sokkal jobb kiadási szint szabadulhat fel, aki hozzátette, hogy még mindig kérdéses, mikor is oldhatják fel a járványügyi intézkedéseket.

Az Oliver Wyman felmérése szerint

a legoptimistábbak már júliusban teljes fellendülést várnak Kínában, míg a pesszimisták csak jövőre számítanak normalizálódásra

- áll a jelentésben.

