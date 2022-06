Az EKB bejelentése megvolt, a Fedre még várunk - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2022. június 15. 17:15

Emelkednek szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdeindex a mai fontos jegybanki lépések közepette. Az EKB reggel közölte, hogy rendkívüli ülést tartanak az elszálló hozamok miatt, délután pedig be is jelentette, hogy döntöttek a már kivezetett pandémiás eszközvásárlási program újrabefektetéseiről, és új eszközt is létre fog hozni a jegybank a kötvénypiaci turbulenciák mérséklésére. Este pedig jön a Fed várva várt kamatdöntése, amelyre a befektetők már 75 bázispontos emelést áraznak.