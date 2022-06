Recseg-ropog a jég a kriptopénzek alatt, erre Bill Gates is jól beléjük rúgott

A milliárdos Bill Gates kedden egy klímakonferencián a kriptopénz-projekteket, köztük a nem helyettesíthető tokeneket (vagy NFT-ket) a "nagyobb bolond elméleten alapuló szemfényvesztésnek" minősítette, felelevenítve a digitális eszközökkel szembeni korábbi kritikákat - írja a Bloomberg.

Nyilvánvaló, hogy majmok drága, digitális képei mérhetetlenül javítani fogják a világot

- mondta Gates szarkasztikusan, miközben a kaliforniai Berkeleyben, a TechCrunch által szervezett rendezvényen beszélt. Elmondta, hogy sem long, sem short pozíciója nincs az eszközosztályban.

A fenti kijelentéssel Gates a Bored Ape Yacht Club szériába tartozó NFT-kre utalt, melyek közül a #8817 számú példány 3,4 millió dollárért kelt el még tavaly októberben.

#8817 sells for a RECORD $3,408,000 USD! This is the first time it has been made available since it was minted. Less than 1% of all Bored Apes have the gold fur trait. From the collection of #AuctionUpdate