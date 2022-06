Tartalékolnák a földgázt, ezért inkább a barnaszenes erőműveket használnák a németek

Meghosszabbíthatják a barnaszenes erőművek üzemidejét Németországban a gázellátási válság miatt.

Robert Habeck német gazdasági miniszter a hétvégén arról beszélt, hogy az áramtermelésben a földgáz arányát akkor lehet csökkenteni, ha bővítik a szénalapú termelést. Ezért a leállított és tartalékba helyezett szénerőművek üzemeltetőinek már most fel készülniük arra, hogy a lehető leghamarabb be tudják indítani a termelést, mondta a miniszter. A szénerőművi áramtermelés felfuttatása környezetvédelmi szempontból keserű fejlemény, de ebben a helyzetben egyszerűen elkerülhetetlen ahhoz, hogy csökkenjen a földgázfogyasztás, mondta a Zöldek politikusa.

Most az egyik legnagyobb németországi erőműüzemeltető, az RWE is megszólalt, a vállalat hétfőn közölte, hogy meghosszabbíthatja az egyenként 300 megawattos Neurath C, Niederaussem E és F barnakőszénerőművek üzemidejét, ha a jelenlegi gázellátási válságban, amelyet az orosz export csökkenése váltott ki, erre kérik.

Címlapkép: Andreas Rentz/Getty Images