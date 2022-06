A mai nap indul a VOLT fesztivál

A mai nap kezdődik a Telekom VOLT Fesztivál, az ötnapos rendezvény alatt több mint 80 produkció várja majd a Sopronba érkezőket.

“A célunk az, hogy az élő zene megkülönböztetett ünnepeként készüljenek Sopronba, akár a vendégeink, akár a fellépők, legyen szó a színpadi programról, a kísérő eseményekről, vagy éppen a Sopront érintő történésekről - mondta el Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója. "Az idei fellépk között olyan előadók, bandák szerepelnek, mint a MUSE vagy a The Killers, a Yungblud, a SUM41 vagy éppen a Bring Me The Horizon" – tette hozzá a főszervező.

Fülöp Zoltán, a VOLT másik alapítója hozzáfűzte: “Az idei VOLT a harmincadik lenne, ha nem számoljuk a két év kihagyást. Sokan kérdezik, hogy a jubileumot ünnepeljük-e valami különleges programmal? Leginkább azt tartjuk ünnepi pillanatnak, hogy végre elindul a VOLT és úgy lehetünk együtt a Hűség Városában, ahogyan azt majd’ három évtizede annyira szeretik a vendégeink.” Az alapítók mellett a főszervezői szerepet pár éve már Filutás Anna látja el: “Nem könnyű feladat két év után újra felvenni a fonalat, ráadásul a VOLT az egyik első a sorban a hazai nyári fesztiválok közül. A kollégáim részéről a megszokottnál is több munkát, odafigyelést igényelt, hogy felkészüljünk erre az öt napra, remélem, a hangulat tükrözi majd ezt a törekvésünket.”

Melyik zenekart, hol várd?

A VOLT-on a Telekom Nagyszínpad az első napon az Ivan & The Parazollal indít, akiket a Carson Coma követ, majd jön a Tankcsapda és az estet ezen a színpadon a Muse zárja. Másnap itt a Brains kezd, aztán Skillet koncert következik, majd a Bagosssy Brothers Company és főzenekarként a Killers lép színpadra. Csütörtökön a Telekom Nagyszínpadra lép Dzsúdló, a Follow the Flow, a brit énekes Yungblud és a szintén brit Bring Me The Horizon. Péntekre várják a fesztiválozók az Azariah koncertjét, de lesz Irie Maffia, Halott Pénz és Sum 41 is. A VOLT zárónapján itt lép fel a Platon Karataev, Passenger, illetve Majka&Curtis páros és a VOLT-ot itt a Pendulum élő produkciója zárja.





Két további zenei színpadon további több mint 60 produkció szórakoztatja majd a fesztiválozó közönséget.

A Telekom Kraft színpadon például olyan nevek lépnek majd fel – a teljesség igénye nélkül – mint a Mary Popkids, a Blahaluisiana, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, a Hiperkarma, a Csaknekedkislány, a Fran Palermo, a Fish!, a Supernem, Dé:nesh, a Galaxisok, Betonhofi, a Hősök vagy a Belga.



A Beko színpad szerdán indul, rajta lesz majd Krúbi, Punnany Massif, Elefánt, 30Y, Wellhello, Abigél, Esti Kornél, PUF, Ganxta Zolee és a Kartel, Vad Fruttik, Scarlxrd és sokan mások.



A Hajógyár Petőfi Színpad egy Carson Coma koncertfilmmel indul, aztán itt is felpörög az élő zene. Jön Ferenczi György és a Rackajam, az Óperentzia, az Anima Sound System, a Mörk, a Lóci Játszik, fellép Lil Frakk, a Parno Graszt és sok-sok további hazai előadó.



A Telekom Kert Színpadon lesz bűvészshow, esténként rezidens Dj-k, bemutatkoznak a Szelektor tehetségkutató legjobbjai, reggel pedig jöhet az ébresztő jóga.

A Telekom Kraft Kert – Index Kávéházban naponta lesznek beszélgetések és közönségtalálkozók. A vendégek közt pedig Dr. Zacher Gábor toxikológus, a Hiperkarma, az Analog Balaton, az Esti Kornél, a Ricsárdgír, Ganxsta és az Irie Maffia. A Telekom Kraft Kert - Zenedobozban Balla Máté (Ivan & The Parazol) és Svajcsik Kristóf (Mary PopKids) gitárosok 1-1 gitárral és erősítővel egy moderátorral beszélgetnek a gitározásról, illetve lesz itt dalszerző workshop, interaktív ütőhangszeres jammelés, amelyen a résztvevők Sárkány Bertalan ütőhangszeres vezetésével közösen ritmikákat játszanak és dobolnak. A Chill Hour keretében különböző előadók, úgy mint a Blahalouisiana vagy Járai Márk, kedvenc zenéiket DJ-zik egy üldögélős, az estére felkészülős órában. Itt hallhatunk a Briefly Network & Chill keretében a munka jövőjéről, részt lehet venni a Freelancer Workshopon, ahol lesz szó a social media menedzsmentről, a virtuális tiktok videókról vagy a szabadúszás 10+1 szabályáról. A Telekom Kraft Kertben élmények rejtőznek majd a magenta felületek mögött, amit a fesztiválozók a Telekom Szezám alkalmazással tudnak majd megszerezni. A Telekom Crazy Race pedig egy olyan labirintus, ahol gyorsaság és leleményesség segítségével kincseket lehet majd összegyűjteni. A Jack Apple Színpadon pedig éjszakai DJ programok várják a látogatókat.

Címlapkép: Volt