Itt az ember, aki egy ország pénzéből veszi a bitcoint - Most pedig óriási bukóban ül

Tavaly szeptemberben Salvador egy eddig sosem látott kísérletet indított el, mikor a bitcoint elismerte hivatalos fizetőeszközként, így már az utcai árustól kezdve a szupermarketeken keresztül (elméletben) mindenhol lehet vásárolni vele termékeket, vagy akár ingatlant. Ez azért megmutatja, hogy mekkora utat járt be a világ legértékesebb kriptovalutája a 2008-as indulása óta. Viszont a hivatalos fizetőeszközi státusz eléréséhez szükség volt olyan vezetőre, aki élharcosként ki tud állni a bitcoin mellett: épp ilyen ember Nayib Bukele, Salvador 43. elnöke, aki csak Salvador CEO-jaként, vagyis vezérigazgatójaként szeret hivatkozni magára.

Az 1981. július 4-én született politikus karrierje 2012-ben kezdődött, amikor Nuevo Cuscatlan polgármestere lett, majd 2019-ben Salvador legfiatlabb elnökévé választották.

Az ő elnöksége alatt lett tavaly szeptemberben hivatalos fizetőeszköz a bitcoin Salvadorban, amely így az első olyan országgá vált a világon, amely egy kriptopénzt hivatalos fizetőeszközként elfogadott.

Amellett, hogy bevezették tavaly szeptemberben a bitcoint hivatalos fizetőeszközként, Salvador is elkezdett rendszeresen vásárolni. A bevezetés óta összesen 10 alkalommal vettek bitcoint, legalábbis a Bukele által közzétett Twitter-kiírások alapján. Azóta 2301 darab bitcoin vettek 45 057 ezer dolláros átlagáron, ami azt jelenti, hogy közel 104 millió dollárt költöttek el összesen bitcoin-vásárlásokra.

Ha 2301 darabot beszorozzuk a jelenlegi 21 300 dollár körüli árfolyammal, mindössze 49 millió dollárt kapunk,

vagyis a befektetett összeg több mint felét elbukta a salvadori kormány.

A vásárlások átlagára 45 057 dollár, ehhez képest most 52,7 százalékkal van lejjebb az árfolyam.

Külön érdemes kiemelni a legrosszabb beszállójukat, amikor egy drága vicc keretében éppen 420 darabot vásároltak 58 630 dolláron.

Az optimizmusnak azonban mindig van helye a piacon, és ki más adhatna reményt a befektetőknek, mint maga Bukele. Az elnök éppen a napokban tweetelte ki, hogy a legegyszerűbb módja a piaci zuhanás elviselésének, ha nem nézzük a grafikonokat, csak élvezzük az életet. Hozzáteszi: a türelem a kulcs.

I see that some people are worried or anxious about the market price.My advice: stop looking at the graph and enjoy life. If you invested in your investment is safe and its value will immensely grow after the bear market.Patience is the key. #Bitcoin