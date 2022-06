Félezresre növeli flottáját a Share Now

Júliustól 500 autóval üzemel Budapesten a Share Now, ami így a legnagyobb autómegosztó flottává válik Magyarországon. A cég szolgáltatási területe folyamatosan növekszik, már Érden is elérhető a szolgáltatás.

Hamarosan a Share Now lesz Magyarország legnagyobb autómegosztó flottája, a cég júliustól már 500 autóval áll a felhasználók rendelkezésére. Részben a meglévő modellek számát növelik, illetve 25 darab teljesen elektromos Peugeot e208 is megjelenik Budapest útjain. A cég szolgáltatási területe mára több mint száz négyzetkilométert fed le, és tovább növekszik: júniustól például már Érden is elérhető a szolgáltatás Budaörs, Dunakeszi és Budakalász mellett.

A jelentős flottanövekedést az ügyféligények még meredekebb emelkedése indokolja, mert a jelenlegi gazdasági és autóipari körülmények között egyre vonzóbbá válik a megosztott autós mobilitás. A Share Now felhasználása jelentős mértékben nőtt az elmúlt időszakban,

csak májusban 100%-al nőtt az autókat használó ügyfelek száma, míg az év első 5 hónapjában 130%-al nőtt a vezetések száma az előző év azonos időszakához képest, miközben az üzleti felhasználás megnégyszereződött.

És a trendek azt mutatják, hogy még innen is van lehetőség további dinamikus növekedésre - áll a cég közleményében.

A Share Now új elektromos Peugeot 208-asai Budapesten utcáin is megjelennek.

Ennek egyik motorja, hogy egyre többek számára válik valós alternatívává az autómegosztás, hiszen nő a saját és céges autók fenntartási költsége, illetve más közlekedési szolgáltatások ára is jelentősen emelkedik. Vagyis egyre többen csak akkor használnak autót, amikor valóban szükség van rá, ezt pedig egyéb közlekedési megoldásokkal egészítik ki. Ezért egyre népszerűbb a megosztott autó flotta üzleti célú felhasználása is, amivel a céges autókkal szemben kínál költséghatékony alternatívát a Share Now, hiszen nem képez fix költséget és közben rugalmasan alkalmazkodik a munkavállalói igényekhez.

Buday Bence, a Share Now ügyvezetője szerint 2025-ig egyes előrejelzések szerint akár tízmillióval is nőhet a jelenleg 263 milliós európai autópark, így 115 négyzetkilométer további parkolóhelyre lesz szükség, ami nagyjából Dublin területének felel meg. Ezzel szemben egy tisztán megosztott mobilitású város beérheti akár a magántulajdonú járműpark számának töredékével is, ami kevesebb dugót, felszabaduló parkolóhelyeket jelentene, így értékes területeket adna vissza a városlakóknak.