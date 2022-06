Tartotta pozícióját a magyar újautó piac királya, 2025 után jöhetnek az elektromos modellek

Beruházásokra fordítják a nyereséget

Összesen 107 974 darab autót gyártottak az esztergomi gyárban, és 120 164 darab autót értékesítettek, amelyből 112 989 darab az esztergomi gyártósorról gördült le. A teljes értékesítés 88 százalékát – 99 116 darab – a világ 123 országába exportálták. A Magyar Suzuki 2019. decemberében megkezdte a hibrid járművek sorozatgyártását. A gyártás több mint 65 százaléka hibrid gépjármű volt 2021-ben. A társaság 2021-as belföldi értékesítéséből származó nettó árbevétele 264,9 millió euró (amely 6 százalékkal növekedett a 2020-as évhez képest, 2020: 242,8 millió euró), az összértékesítésből származó nettó árbevétele pedig 1,8 milliárd euró volt.

A profit több mint kétszerese volt a 2020-as értéknek.

Ahogy eddig sem, 2021-ben sem fizetett a Magyar Suzuki osztalékot. A nyereséget a vállalat mindig visszaforgatja, és beruházásokra fordítja. 2021-ben az esztergomi vállalat 92.9 millió euró beruházást hajtott végre.

A koronavírust követően az egyre növekvő globális félvezetőhiány jelentősen befolyásolta a teljes autóipart, köztük a Magyar Suzukit is. Elektronikai alkatrész beszállítóival közösen azon dolgozik, hogy a gyártás ellátása folyamatos legyen. A termelés, a globális chiphiányra visszavezethetően az előző évhez képest hozzávetőlegesen 4 százalékkal csökkent. A Magyar Suzuki a rendkívüli vírushelyzetben a gyártás visszaesése miatt a fókuszt a gyártástechnológiai fejlesztésekre helyezte.

A Magyar Suzukinak 2021-ben is sikerült megtartani hatodik éve tartó piacvezető szerepét: 17 650 darab magyarországi regisztrált újautóval és 14,48 százalékos piaci részesedéssel zárta az elmúlt esztendőt (2020-ban 14 783 és 11,55%). A magyarok legkedveltebb újautó modellje ismét a Vitara lett, 8 350 darabot regisztráltak belőle 2021-ben január 1-je és december 31-e között, míg a második legnépszerűbb az S-CROSS lett, amelyből 6 261 darabot értékesítettek. Az elmúlt évben a Magyarországon összesen forgalomba helyezett személyautó – 121 920 darab – 14,48 százaléka Suzuki volt.

A Magyar Suzuki 2020. januárjától már hibrid meghajtású gépkocsikat értékesít az uniós piacokon, így Magyarországon is. A tavalyi évben is folytatódtak a modellfejlesztések a vállalatnál. 2021 októberében mutatták be az új S-CROSS-t. 2021 novemberben kezdték el gyártani a legújabb fejlesztésű erős hibrid rendszerrel ellátott Vitarát. Idén az év második felétől az S-CROSS is megkapja ugyanezt a meghajtást. Ezzel a Magyar Suzuki - saját gyártású és import modelljeinek köszönhetően - a hibrid alternatívák immár teljes palettáját kínálja a vásárlóknak.

Négy-, illetve kétkeréken és vízen is jelentős teljesítmény

A Suzuki nemcsak az autóipari szegmensben, hanem a motor és hajómotor kategóriában is erősítette pozícióját. A Suzuki hajómotor üzletág 2017 óta a közép-kelet-európai régió központja és piacvezető Magyarországon. A divízió 800 hajómotort értékesített idehaza és 2112 hajómotort exportált 2021-ben. A környezettudatos szemlélet a teljes Suzuki Csoportot érinti: a marine üzletág 376 termék csomagolását tette környezettudatosabbá, ezzel 2020 októbere és 2021 novembere között 4039 kg-mal csökkentette a termékei forgalmazásához kapcsolódó műanyag-felhasználást.

A Magyar Suzuki motorkerékpár-üzletága immár hetedik éve a legnagyobb piaci részesedésű disztribútor Európában a Suzuki csoporton belül. A vállalat 454 darab motorkerékpárt helyezett forgalomba tavaly Magyarországon. A V-Strom 650 kalandmotor nemcsak saját kategóriájában, hanem a modellek abszolút versenyében is megőrizte tavalyi dobogós helyét: 148 forgalomba helyezéssel a második legnépszerűbb motorkerékpár volt 2021-ben Magyarországon.

Átlagosan 12 százalékkal emelték a béreket

A nehézségek ellenére a Magyar Suzuki átlagosan 12 százalékkal emelte a béreket idén márciusban év elejétől visszamenőlegesen. 2015 és 2022 között a fizikai dolgozók alapbére átlagosan 86,1 százalékkal, az irodai állomány alapbére átlagosan 61,7 százalékkal emelkedett. A vállalat új, teljesítményalapú pótlékrendszert is bevezetett.

2025 után érkeznek az elektromos modellek

A Suzuki Motor Corporation a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez szükséges elektromos technológia kifejlesztésén dolgozik. A Suzuki-Csoport a 2025-ös pénzügyi évig 1000 milliárd jent – 8 milliárd eurót – fordít kutatás-fejlesztésre, beleértve a hibrid, illetve az elektromos járművek fejlesztését is. A Suzuki tervei között szerepel, hogy 2030-tól világszerte jelentősen növeli termékpalettájában az elektromos meghajtású modellek arányát. A Suzuki célja, hogy saját mérnöki állományának igénybevételével modernizálják a gyártástechnológiai eljárásokat és további lépéseket tegyenek a karbonsemlegesség irányába.

A Suzuki csoport részeként a Magyar Suzuki is elindult a karbonsemlegesség felé vezető úton. Tavaly elkészült a vállalat energiatérképe: minden üzemegység megvizsgálta, hogy energiahatékonyság szempontjából miként optimalizálhatják munkafolyamataikat közép és hosszú távon. Mindemellett napelempark kialakítása is cél az esztergomi üzem területén 2022-ben.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 31. Éledezik a hazai autógyártás, de a járvány előtti szintektől még mindig távol van

Címlapkép: Portfolio