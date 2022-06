Tőzsdére megy a Porsche, és még egy akksigyártó is jöhet mellé

A Volkswagen kitart amellett, hogy még idén tőzsdére viszi a Porschét, a cél a bevonható forrással az, hogy finanszírozzák az elektromobilitás felé történő elmozdulás költségeit, írja a Bloomberg. A Porsche mellett jövőre vagy 2024-ben a cégcsoport akkumulátorgyártó részlegét is tőzsdére vihetik.

Az anyacég, a Volkswagen azért tart ki a Porsche tőzsdei bevezetése mellett, amelyre az idei negyedik negyedévben kerülhet sor, mert a sportautógyártó az évek során ellenállónak bizonyult a piaci zavarokkal szemben, beleértve a közelmúltbeli ellátási lánc zűrzavarát is, mondta Arno Antlitz pénzügyi igazgató szerdán a frankfurti Future of Finance csúcstalálkozón.

"Még mindig van tőke, és sokan szkeptikusak a technológiai vállalatokba, új vállalkozásokba történő tőkebefektetésekkel kapcsolatban" - mondta egy interjúban. A Porsche viszont nagyon stabil.

A Volkswagen annak ellenére kitart a tőzsdei bevezetés mellett, hogy az IPO-piac világszerte lassult, mivel az ukrajnai háború, az emelkedő kamatlábak és az infláció által táplált piaci volatilitás mind csökkentette a kockázati étvágyat.

A Porsche tőzsdei bevezetése minden idők egyik legnagyobb német tőzsdei bevezetésnek ígérkezik, és akár 90 milliárd euróra is értékelheti a sportautógyártót.

De nemcsak a Porsche mehet tőzsdére, hanem a vállalatcsoport akkumulátorgyártó részlege is. A Volkswagen masszívan fektet be az elektromos autók fejlesztésébe és gyártásába, hogy felzárkózzon az iparágvezető Tesla mögé. Európában a vállalat 240 gigawattóra cellagyártási kapacitás kiépítését tervezi hat gyárban, részben partnerségek révén. A Volkswagen továbbra is nyitott az akkumulátor-egységének tőzsdei bevezetésére, miután azt belső finanszírozással és stratégiai partnerek bevonásával finanszírozza, mondta Antlitz, hozzátéve, hogy az üzletágat úgy alakították ki, hogy 223-ban vagy 2024-ben tőzdére vihessék.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images