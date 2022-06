Egyre több helyen van üzemanyag-korlátozás Magyarországon, van, ahol csak 20 litert lehet tankolni

Azzal a határozott kéréssel fordulunk a magyar autós társadalomhoz, hogy kezdjenek el spórolni az üzemanyaggal, elfogyhat az üzemanyag Magyarországon”

– mondta az rtl.hu kérdésére Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke azzal kapcsolatban, hogy péntekena Mol és az OMV is mennyiségi korlátozást vezetett be kútjain.

Péntekről a Mol töltőállomásain 50 liter üzemanyagot lehet hatósági áron tankolni, a kannákba pedig csak piaci áron lehet vásárolni - írja a portál. A Mol azt kommunikálta a pénteki bejelentést azzal indokolta, hogy hogy így tudják minden vásárlónak biztosítani a kiszolgálást és a töltőállomások zavartalan működését.

A Mol közlése szerint a kútoszlopok mechanikai átállítása folyamatosan zajlik, a cégnek azonban több mint 470 töltőállomása van, ezért a teljes átállás néhány napot igénybe vesz, legkésőbb jövő hét első felében befejeződik. „Ettől függetlenül péntek reggeltől a szabályaink élnek: normál kútoszlopon a maximális tankolható mennyiség 50 liter, függetlenül attól, milyen üzemanyagot és milyen áron vesz a vásárló” – tették hozzá.

"Ha valaki ma még nem tájékozódott, nem olvasta el a kiírást és 50 liter felett tankolt, akkor ha jogosult hatósági árra, természetesen az 50 liter feletti tankolására is hatósági árat alkalmazunk. Ha ez valami folytán nem így történt, abban az esetben a MOL ügyfélszolgálatán érdemes jelentkezni, haladéktalanul kártalanítjuk” – írták.

Az olajcég a szigorítás okairól azt írta az RTL-nek: a nyári időszakban hagyományosan jelentősen megugrik az üzemanyagfogyasztás, a turisztikai és a mezőgazdasági felhasználás is lényegesen magasabb a szokásosnál, az év eleji időszakhoz képest akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet. „Ezt tetézi most a - korábban 30 százalékot kitevő - külföldi üzemanyagbehozatal jelentős csökkenése. A MOL ezért indokoltnak látja az óvatosságot, emiatt döntött az 50 literes limit mellett, ami egy átlagos autó egyszeri tankolását fedezi. A MOL célja az, hogy minden vásárlót ki tudjon szolgálni és biztosítsa a töltőállomások zökkenőmentes működését, fogalmaztak.

Egri Gábor szerint a mennyiségi korlátozás is azt mutatja, hogy fogyóban az üzemanyag, ha ugyanis lenne, nem kellene korlátozni a megvásárolható mennyiséget.

„A hatósági ár ugyanis nem piaci ár. Az árak eltérítése hiánygazdálkodáshoz vezet, ez alapszintű közgazdaságtan. Ki akarna olyasmit forgalmazni, amin nincsen nyeresége?” – fogalmazott a FBSZ elnöke, aki arra kérte a magyar autósokat, hogy:

Ne induljanak útnak üres autóval, hiszen négy, de akár öt egy irányba tartó ember is ülhet egy járműben.

Lehetőség szerint vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket.

Mérlegeljék, hogy milyen útvonalon jutnak el céljukhoz, tervezéssel csökkentve az autó fogyasztását.

Egri Gábor szerint a mennyiségi korlátozás hetek óta jelen van a kisebb, független benzinkutakon is, amelyeket a szövetség képvisel. Ezek a kisebb kutak már jó ideje legfeljebb 5-10-20 literben maximálták a hatósági áron megvásárolható üzemanyag mennyiségét.

A leadott rendelési mennyiség 66 százalékát kapják meg a kutak. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ez mit jelent a kiszolgálási gyakorlatban”

– fogalmazott a szervezet vezetője.

A Lukoil kutakat üzemeltető Normbenz Magyarország Kft. az RTL Híradóval azt közölte, hogy még a Molnál is szigorúbb, húszliteres mennyiségi korlátozást vezet be kútjain, kannába pedig piaci áron is legfeljebb 10 litert tankolhatnak náluk az autósok.

A Shell az RTL megkeresésére a társaság a honlapjára irányította őket, ahol egyelőre nincs nyoma annak, hogy általánosan szigorítanának. Utolsó, a témában releváns közleményük szerint az üzemanyag-turizmus miatt, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében 16 Shell-állomáson tranzakciónként maximum bruttó 25 ezer forint értékben engedélyezett bármely típusú üzemanyag tankolása. A napon belüli vásárlások száma továbbra sem korlátozott ezeken az állomásokon, csak a kútoszlop által kiadható egyszeri mennyiség. Mind a 16 érintett töltőállomás a határ közelében fekszik.

Az RTL megkereste az Auchan Magyarországot is, egyelőre nem válaszoltak. A Portfolio tapasztalatai alapján azonban egyes Auchan-benzinkutakon is előfordult az utóbbi 1-2 hétben, hogy 20 literes mennyiségi korlátozás volt. Szerkesztőnknek azt javasolta a benzinkutas, hogy álljon be újra a sorba tankolni újabb 20 litert.

A mennyiségi korlátozás tehát az eddigi biztos információk szerint így alakul kutanként:

Mol : 50 liter,

: 50 liter, OMV: 50 liter,

50 liter, Lukoil: 20 liter,

Miért történik mindez és mi várható?

Tegnapi cikkünkben írtuk:

Emlékezetes, a kormány a múlt héten hosszabbította meg az üzemanyagárstop mellett az élelmiszerárstop és a kamatstop időbeli hatályát is. Elemzésünkben már rámutattunk, hogy az árstopok hosszabb távon való fennmaradása egyre erősebb torzítást, néhány gazdasági szereplőnek veszteséget, valamint ellátási kockázatot jelent. Az árrendszer mechanizmusának kiiktatása számos ponton jár költséggel: elmarad az alkalmazkodás (magasabb, piaci ár mellett az emberek kevesebbet használnák az autójukat), többletkeresletet generál és zsugorodik a kínálat, hiszen ilyen árakon nem éri meg (annyit, mint korábban) értékesíteni.

Korábban Hernádi Zsolt, a Mol elnöke is arra figyelmeztetett, hogy a 480 forintos hatósági ár kiszorítja az importot, és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk. A nyomott árnak kiszorító hatása van, ami miatt előbb-utóbb hiány keletkezik, vagyis a hatósági ár ellátásbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Az olajtársaság mostani lépése arra utal, hogy a nyári nagyobb forgalom miatti magasabb üzemanyag-kereslet okozta egyre nehezebb helyzetet igyekszik kezelni.

Azt sem tartjuk kizártnak, hogy további lépések jönnek ahogyan a helyzet még tovább súlyosbodik. Mivel a kínálatot csak korlátozottan lehet növelni (a fentebb bemutatott okok miatt az importőrök elkerülik az alacsony hatósági nagykeráras Magyarországot), ezért nem elképzelhetetlen számunkra, hogy a későbbiekben, ha a helyzet úgy kívánja, a keresletet tovább szabályozó lépések jönnek (ne felejtsük el: a külföldi autósok hatósági árból való kitiltása is ezt a célt szolgálta). De érdemes azt is megemlíteni, hogy múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is már arról beszélt, hogy nem lehet kizárni Magyarországon sem az üzemanyaghiányt. Akkor azt is mondta, hogy "a magyar állam hozzányúlhat az üzemanyag stratégiai tartalékaihoz is, amivel akár fél-egy évet is átvészelhet az ország". Ezzel átmeneti időre lehet növelni a piaci kínálatot.

