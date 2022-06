Kiszivárgott: a Mercedes-Benz száműzi a Magyarországon is gyártott modelljét

Három-négy éven belül megszüntetik az A-, és a B-osztályú Mercedesek gyártását - írja a Handelsblatt. A döntés a magyarországi Mercedes-gyár modellportfóliójára is hatással lesz, hiszen a Mercedes-Benz A-osztályt Kecskeméten is gyártják.

A német üzleti lap bennfentesekre hivatkozó beszámolója szerint a Mercedes-Benz csoport - korábbi nevén Daimler - döntött a középkategóriás autókból álló kínálatának szűkítéséről.

Úgy határoztak, hogy megtartják a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake, a GLA és a GLB modellcsaládot, az A-, és a B-osztályt pedig három-négy éven belül kivezetik.

A német járműgyártó csoport vezetője, Ola Källenius már májusban bejelentette, hogy szűkítik a középkategóriás kínálatot, és a márka "lényegét" jelentő luxuskategóriára összpontosítanak. A B-osztály felszámolásáról nem volt vita. Az értékesítés évek óta elmarad a célszámoktól, és - amint a Handelsblatt egyik forrása fogalmazott - a minivan szegmens eleve "halott".

Az A-osztály megszüntetésének tervét és a mennyiség helyett a legdrágább autókra és alacsonyabb értékesítési darabszámra összpontosító stratégiát viszont sokan bírálják.

A gazdagok és szépek világa első pillantásra izgalmasnak tűnik és mesés hozamokat ígér", de a termékpaletta szűkítése, a "zsugorodás" igen kockázatos

- mondta a lapnak az egyik legtekintélyesebb német ágazati elemző, Ferdinand Dudenhöffer, a duisburg-esseni egyetem (UDE) autóipari kutatóintézetének (Center Automotive Research - CAR) vezetője.

A járműveket egyre nagyobb teljesítményű számítógéppel, operációs rendszerrel és nagy hatótávolságú akkumulátorral szerelik fel, a méretgazdaságosság pedig minden eddiginél fontosabb - fejtette ki a szakértő, rámutatva, hogy egy szoftvert egyszer kell kifejleszteni, és "gyakorlatilag zéró költséggel" lehet sokszorosítani.

Ebből a nagy volumenre, vagyis az értékesített gyártmányok magas számára koncentráló gyártók hasznot húznak, a Mercedes viszont jelentős mértékben elveszítené költségelőnyeit

- mondta az elemző.

Ola Källenius szerint viszont a Mercedes-Benznek nem a kocsikat tömegesen gyártó cégekkel kell versenyeznie. A vállalatot 2019 óta vezető szakember felül is vizsgálta elődje, Dieter Zetsche célkitűzését, miszerint évente hárommillió gépkocsit kell értékesíteni. Az új cél évi 2,5 millió, méghozzá más termékösszetétellel.

A tervek szerint a kompakt autók értékesítése az évi 570 ezer körül marad, míg a felső középkategóriában (C-osztály, EQC, E-osztály) jelentősen növelik, a legdrágább modellcsaládoknál (EQS, Maybach, AMG) pedig nagyságrendekkel, 60 százalékkal emelik az értékesítést - írta a Handelsblatt.

Kiemelték, hogy az A-osztály megszüntetése korszakfordulót jelent, hiszen ez a modellsorozat a Mercedes-Benz legkelendőbb terméke Európában, és a Volkswagen Golf, a Skoda Octavia, a Toyota Corolla és a Ford Focus mellett a legnépszerűbb kompakt autó a kontinensen.

Az új stratégia alapján azonban úgynevezett világautókat kell gyártani, vagyis olyan kocsikat, amelyek az összes nagy piacon, Európa mellett az Egyesült Államokban és Kínában is beválnak. Az A-osztály viszont "túlságosan európai", máshol nem kellően népszerű, ráadásul nem eléggé jövedelmező, a növekedési kilátások pedig nem jók, hiszen már "a fél világ városi terepjáróval (SUV) jár" - írta a Handelsblatt.

Fontos kiemelni, hogy a Mercedes-Benz most kiszivárgott döntése hatással lesz a magyarországi Mercedes-gyár termékportfóliójára is közép távon. Kecskeméten ugyanis gyártják a Mercedes-Benz A-osztály több változatát is, köztük a hibrid meghajtású 250e modellt.



Az A-osztály kivezetése miatt ugyanakkor nem kell aggódnunk: egyrészt a németek első körben az A- és a B-osztály átfogó ráncfelvarrását hajtják végre idén, amelynek köszönhetően az idehaza is gyártott járművek még évekig kellően kívánatosak lehetnek a vásárlók körében. Másrészt információink szerint az A-osztály termelésből történő kivezetését követően új modellt kaphat majd Kecskemét a rendelkezésre álló gyártókapacitás maximális kihasználása érdekében.



Tekintettel az A-osztály tervezett kivezetésének dátumára, és a kecskeméti gyár azon képességére, hogy a gyártósora alkalmas már tisztán elektromos modell előállítására is az EQB bevezetése óta, logikus döntés lenne a Mercedes-Benz menedzsmentje részéről, hogyha egy újabb elektromos autó gyártását kezdenék majd meg Magyarországon.

