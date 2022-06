Napenergia: így teljesülhet egy évtizeddel korábban a 2040-es magyar cél

A példátlan energiapiaci helyzet, az orosz-ukrán háború és a klímaválság mind arra utal, hogy érdemes a lehetőségekhez mérten a leggyorsabban és a legnagyobb mértékben fokozni a hazai, tiszta megújulóenergia-termelést. Magyarországon ez elsősorban a naperőmű kapacitás növekedésétől függ, és a hírek szerint a kormány fel is kívánja gyorsítani a hazai napenergia-beruházásokat. Megnéztük, milyen intézkedések történtek mostanában és várhatóak ezzel összefüggésben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még május 27-én Indiában beszélt arról, hogy a kormány a paksi atomerőmű bővítésén túl a napenergia-beruházásokat is fel kívánja gyorsítani, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka karbonsemleges legyen. Ennek érdekében az ország csatlakozott az indiai, francia alapítású Nemzetközi Napenergia Szövetséghez is, melynek célja, hogy a tagországaiban hozzájáruljon a napenergia felhasználását elősegítő technológiák és beruházások végrehajtásához - mondta a miniszter az MTI beszámolója szerint.

A 90 százalékban karbonsemleges villamosenergia-rendszer 2030-as célja már a 2020-ban megjelent Nemzeti Energiastratégiában is szerepel, de a napenergia-beruházások felgyorsításának célja korábban nem hangzott el, ezért megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy milyen módon és célszámok mentén tervezik felgyorsítani a napenergia-beruházásokat, valamint hogy hogyan járulhat hozzá ehhez a Nemzetközi Napenergia Szövetséghez való csatlakozás. Érdeklődésünkre a Technológiai és Ipari Minisztérium kommunikációs főosztálya a következő tájékoztatást adta:

"A kormány kiemelt célja, hogy a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak megfelelően növelje a környezetbarát napenergia hasznosítását, mivel Magyarország természeti adottságai ezen a területén a legjobbak. Az állami támogatásoknak köszönhetően a napenergia hasznosítása egyre nagyobb mértékben növekszik. Hazánk már most a paksi atomerőmű kapacitásának másfélszeresével, nagyságrendileg 3000 MW beépített napelemes kapacitással rendelkezik. Ez közel hússzorosa a 2018-as értéknek. A cél ennek további növelése, 2030-ra 6000 MW, 2040-re pedig 12 000 MW-ra, valamint, hogy 2035-re legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen tetőre szerelt napelemekkel. Ezt segíti a Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) mellett a tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat is, melynek segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit."

A tárca kommunikációjában szereplő célszámok megegyeznek a 2020 elején nyilvánosságra hozott kormányzati energia- és klímastartégiába foglaltakkal, de a hazai fotovoltaikus kapacitás bővülését mutató statisztikákból kirajzolódó trend már jó ideje azt jelzi, hogy a 2030-ra kitűzött célokat nagy eséllyel évekkel korábban elérheti az ország. Erre utalt Palkovics László technológiai és ipari miniszter is a Huawei Technologies Hungary június 14-i budapesti konferenciáján tartott előadásában, amikor azt mondta:

Korábban azt tervezték, hogy 2030-ig éri el a hazai beépített naperőművi kapacitás a 6000 megawattot, de ez már jövőre rendelkezésre áll és 2030-ra várhatóan eléri a 12-13 ezer megawattot.

Amennyiben ez megtörténik, és Paks II. is megépül, úgy akár az sem kizárt, hogy a 90 százalékban karbonsemleges villamosenergia-termelésre vonatkozó szintén stratégiai kormányzati cél is túlteljesülhet.

Az iparág részéről már korábban történtek olyan megnyilatkozások, amelyek szerint az elmúlt 1-2 év fejleményei alapján a Nemzeti Energiastratégiában, valamint a Nemzeti Energia- és Klímatervben rögzített napenergiás célszámok mára túlhaladottakká váltak. A kormány részéről először Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára mondta május végén, hogy

az energiastratégiát több ok miatt - geopolitikai helyzet, illetve ellátásbiztonság, megfelelő ár megtartása, versenyképesség, zöldítés - felül kell vizsgálni, azonban a politikus a napenergiára vonatkozó célok konkrét emelésének tervéről nem ejtett szót.

Az összesített (a háztartási méretű és nagyobb naperőműveket is magába foglaló) hazai fotovoltaikus kapacitás a legutóbbi hivatalos adatok szerint már jóval 3000 MW fölött jár. A növekedés 2019-ben pörgött fel igazán, azóta évente átlagosan 700-800 MW körül bővül a magyarországi naperőművek beépített teljesítőképessége. Az iparágat is sújtó nemzetközi ellátási lánc problémák és költségemelkedések ellenére az eddigi legnagyobb, 828 MW-os növekedés 2021-ben valósult meg, de ha az év végéig kitartana az idén eddig látott lendület, akkor 2022-ben ismét új rekord születhetne és hozzávetőleg 850 MW-tal nőhetne a naperőmű kapacitás.

E trend folytatódását feltételezve 2023 végéig 5000 MW közelébe emelkedhet a naperőművek beépített teljesítőképessége, valamikor 2025 folyamán meglenne a 2030-ra kitűzött 6000 MW-os cél is, 2030-ra pedig gond nélkül 10-12 000 MW-ig nőhet a kapacitás - vagyis valóban jó esély van rá, hogy egy évtizeddel előbb megvalósul a 2040-es cél. Az egyébként az egész világon megfigyelhető, hogy a naperőművi kapacitások bővülése gyorsabban történik, mint azt a prognózisok előre jelezték, de a pozitív folyamatok fenntartásának, illetve gyorsításának feltétele a szabályozási, támogatási környezet kedvező alakulása is.

A legfontosabb feltétel: fejleszteni a hálózatot

Magyarországon az elmúlt években különféle pályázatok és egyéb támogatások is elősegítették a naperőmű kapacitás növekedését, ez azonban mára olyan méretet ért el, hogy a hálózatüzemeltető társaságok szerint további hálózati és egyéb fejlesztések nélkül - a HMKE-knél nagyobb, így a saját fogyasztásra termelő céges naperőművek kapacitása - jelenleg lényegében nem bővíthető az ellátásbiztonság kockáztatása nélkül. A hálózati engedélyesek szerint a jelenlegi 0 hálózati csatlakozási kapacitás nem jelenti a zöldenergia-termelés fejlesztésének leállítását. A magyar megújulóenergia-szektor három meghatározó szervezete, a MANAP, az MNNSZ és az MSZIT Palkovics László miniszternek címzett nyílt levele szerint viszont a közzétételi eljárás eredményét a napelemes szakma nem tudja másképp értelmezni, mint, hogy a közzétételi eljárást megelőző több, mint egy évnyi csatlakozási szüneteltetés és várakozás után immár határozatlan időre a hálózati szolgáltatók felfüggesztették a naperőművek csatlakozásának lehetőségét.

Jó hír ugyanakkor, hogy részben uniós forrásból óriási hálózati fejlesztések indulnak kifejezetten azzal a céllal, hogy a magyar villamosenergia-rendszer az eddiginél nagyobb megújulóenergia-termelő kapacitást tudjon befogadni. Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, hogy pontosan mekkora a már befogadott, de még nem realizált csatlakozási igény, a hálózati engedélyesek azonban további legalább 5000 MW megújuló csatlakozási igényt tartanak nyilván.

Áfacsökkentés helyett különadó

A naperőművek terjedését meggyorsítandó áprilisban hatályba lépett egy olyan új, európai uniós szabályozás is, amely alapján akár Magyarországon is áfacsökkentéssel lehetne olcsóbbá tenni a napelemeket. Az Európai Tanácsnak az áfa-irányelv módosításáról szóló irányelve értelmében ugyanis a tagállamok kedvezményes, akár 0%-os áfakulcsot is alkalmazhatnak például a napelemek beszerzésére és telepítésére is - Magyarországon ez jelenleg 27%. Az adócsökkentést lehetővé tevő uniós alku már 2021 decemberében megszületett, ami után Varga Mihály pénzügyminiszter úgy reagált az MNNSZ érdeklődésére, hogy abból az derült ki, a kormány nem igazán tervezi a napelem-áfa csökkentését, de a kérdésről érdemben a választások után felálló új kormány dönthet. Ezért május végén mi is rákérdeztünk a témára a Pénzügyminisztériumnál, válasz azonban egyelőre nem érkezett.

Adócsökkentés helyett viszont a június 4-én, szombat este a Magyar Közlönyben az "extraprofit adókról" megjelent kormányrendelet jelentős mértékű, visszamenőleges különadót vetett ki a megújulóenergia-támogatási rendszerből kilépő, illetve oda nem belépő megújulóenergia-termelőkre, ami aligha fogja gyorsítani a hazai naperőmű kapacitás kiépülését.

Bruttó elszámolás: konkrétumokra várva

A lakossági napelemes rendszerek (HMKE-k) beépített teljesítőképességének tavalyi rekord növekedésében az otthonfelújítási támogatás mellett nagy szerepe volt annak is, hogy úgy volt, az állami támogatásból megvalósuló rendszerek esetében 2021 júliusától a szaldó elszámolási rendszert felváltja a várhatóan lassabb megtérülést lehetővé tevő bruttó elszámolás. Ezért sokan igyekeztek úgy időzíteni a beruházást, hogy beleférjenek a határidőbe, így sok napelemes cég úgy érzékelte, valósággal megrohamozták őket az ügyfelek, mielőtt a változtatást végül az utolsó pillanatban elhalasztotta a kormány. A korábbi pletykák szerint 2022 végére tolt változtatással kapcsolatban konkrétumok egyelőre nem ismertek, és eddig a Technológiai és Ipari Minisztérium sem reagált erre irányuló érdeklődésünkre. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy amint új határidő jelenik meg az önerőből megvalósuló projektek esetében 2023 év végéig elérhető szaldó elszámolás kivezetésével kapcsolatban, az újabb lakossági rohamot indíthat a napelemes rendszerek iránt, amit a rezsicsökkentés kilátásainak bizonytalanságai is erősíthetnek.

A jelenleg érvényben levő kedvező szaldó elszámolási rendszer azonban önmagában is a lakossági napelemes beruházásokat támogató eszköznek tekinthető. Hasonló pozitív hatása van a folytatódó otthonfelújítási programnak, ahogyan a hatalmas, több mint 200 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes pályázat is jelentősen hozzájárulhat a napelemes HMKE-kapacitás növekedéséhez (a pályázati kérelmek értékelése, a hiánypótlások feldolgozása és ellenőrzése még tart. A nagyobb, ipari méretű napelemes rendszerek terjedését a megújuló energia támogatási rendszerek (KÁT, METÁR) segítik, de a magas villamosenergia-piaci árak és az európai földgázhelyzet kilátásainak bizonytalanságai is ebbe az irányba mutatnak, ugyanakkor továbbra is vannak olyan elemei a rendszernek, például a támogatásmentesen létrejövő beruházásokat terhelő Robin Hood-adó, amelyek módosításával valószínűleg tovább lehetne gyorsítani a napenergia hazai térnyerését.

Címlapkép: Getty Images