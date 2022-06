Már vége is a mini ralinak, folytatódik az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. június 30. 10:17

Tegnap vegyesen zártak a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel azonban gyorsulni látszik az esés, a mérsékelt ázsiai elmozdulások után jelentősnek mondható mínuszokkal indul a nap Európában. A hét legmozgalmasabb napja egyértelműen a mai lesz, hiszen itthon és külföldön is sorakoznak majd a fontos adatok. Reggel az MNB az első negyedéves pénzügyi számlák adatát teszi közzé, melyből többek között a GDP-arányos államadósság friss állása is kiderül. Szintén a jegybank hirdeti meg szokás szerint egyhetes betéti tenderét, melyen az irányadó kamat tovább emelkedhet, majd délelőtt a részletes inflációs jelentést ismerhetjük meg a kedden közzétett fő számok után. A KSH közben az ipari termelői árak és a népmozgalom májusi statisztikáját publikálja. Közben fél szemmel érdemes lesz figyelni az európai adatokra is, kora délután pedig a fontos amerikai inflációs mutató, a PCE árindex jelenik meg.