Megint esnek a kriptovaluták, 20 000 dollár alatt a bitcoin

Ismét nyomás alá kerültek a kriptovaluták, a szélesebb részvénypiaci eséssel párhuzamosan nagyot esett többek között a bitcoin és az ethereum árfolyama. Amellett, hogy rossz a hangulat a tőkepiacokon, a kriptovaluták felől érkező negatív híráram is rontja a helyzetet, akár a napokban reflektorfénybe kerülő kriptós hedge fund, a Three Arrows Capital felszámolására, vagy a legnagyobb stablecoinnal szemben felvett, egyre nagyobb short pozíciókra is gondolhatunk.