Erre nem sokan számítottak a tőzsdéken: a mézeshetek után egyből jött a válóper

Tikkasztó nyári hőséggel érkezett meg a július, de a befektetők már jóval korábban elkezdtek izzadni, hiszen az év eleji csúcsok után beköszöntött a medvepiac a tőzsdéken. Balu kapitány gépének hátszelét pedig az infláció fújja, amely egyelőre nem mutatja a csillapodás jeleit, a jegybankok pedig addig emelik a kamatokat, amíg az áremelkedési ütem csökkenni fog. Ezzel együtt persze már az esetleges gazdasági recesszióval kapcsolatos félelmek is beúsztak a képbe, ami a sokáig töretlenül emelkedő nyersanyagárakon is nyomott hagyott már . Összességében lehet, hogy Salvador elnökének, Nayib Bukelének volt igaza, amikor a bitcoinról beszélt: nem szabad ránézni a grafikonokra, csak élvezni kell az életet. Vagy shortolni.

Csak néhány gondolat az idei tőzsdei eseményekről:

a Dow Jones 15,3 százalékot esett az első félévben, ennél rosszabb évkezdetre utoljára 1962-ben, vagyis 60 évvel ezelőtt volt példa, akkor 23,2 százalékot esett a benchmark

az S&P 500 20,6 százalékot esett az első félévben, ez 1970 óta (akkor 21,1% volt a mínusz), vagyis 52 éve a legrosszabb teljesítmény

a nem alapvető fogyasztási termékeket gyártó és értékesítő cégek részvényeit tömörítő S&P 500 Consumer Discretionary Index 33 százalékot esett, ekkora esésre még soha nem volt példa, ezzel ez a szektor volt a leggyengébb mind közül a benchmarkban

a Nasdaq 29 százalékot zuhant, ekkora első féléves esésre még soha nem volt példa

Szóval sok esetben évtizedek óta nem látott eséssel indult az év, és most lezárult az első félév,

a tőzsdei mézesheteket felváltotta egy inkább válóperre emlékeztető időszak.

Szinte válogatás nélkül beöntötték a részvényeket, miután a világ jegybankjai monetáris szigorítás révén elkezdték felvenni a harcot az infláció ellen, ami mostanra már recessziós félelmeket is szült. Ha ez nem lett volna elég, Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, ami nem csak az inflációs nyomás fokozódását hozta, de az általános tőkepiaci bizonytalanságra is rátett egy lapáttal. Ráadásul akkor még nem is beszéltünk a továbbra is problémákkal küszködő ellátási láncokról, vagy a lezárás-újranyitás között ingadozó kínai zéró-Covid politikáról.

Összességében tehát bőven volt miért pesszimistának lenniük a befektetőknek, és ez meg is látszik a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamán. A big picture-ből az látszik, hogy a nyersanyagok ára elszállt, részben az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók miatt, bár az elmúlt időszakban azért már ezekre a piacokra is megérkezett a korrekció, az olaj és az ipari fémek árfolyamát is visszahúzták, miután felerősödtek a recesszióval kapcsolatos félelmek.

A spektrum másik felén ott látjuk a lista legkockázatosabb elemének számító bitcoint, amely a piaci likviditás csökkenésével párhuzamosan az értékének több mint felét elvesztette idén, de az alacsony kamatok korában szárnyaló növekedési (főleg technológiai) részvényeket tartalmazó Nasdaq 100 is a sor végére került a kamatkörnyezet emelkedésével összefüggésben. Eközben a 10 éves amerikai állampapír 1788 óta a leggyengébb első féléves teljesítményét tudhatja maga mögött.

A nyersanyagpiacot összefogó CRB index 29 százalékot ralizott ebben az évben, ami jól példázza, hogy lényegében a teljes eszközosztály felülteljesítő volt például a részvényekkel vagy a kötvényekkel szemben. Ezen belül is érdemes kiemelni az energiahordozókat, amelyeknek az árfolyama elsősorban az Oroszország elleni szankciók miatt került egyre feljebb. Az olajpiacnál persze nem csak ez az egy faktor játszott szerepet, hiszen a kínálat növekedése nem tud lépést tartani a kereslettel. Az OPEC+ ugyanis hiába igyekszik hónapról-hónapra növelni a kitermelést, több tagország nem képes teljesíteni a kvótát, ráadásul a kínai újranyitással a világ legnagyobb importőrének kereslete jelentősen nőhet. Persze azért a masszív féléves emelkedésen túl az igazsághoz hozzátartozik, hogy az olaj árfolyamát is alaposan megütötték az elmúlt időszakban, főleg a recesszióval kapcsolatos félelmek miatt.

Ha átevezünk a részvények piacára, itt azért merőben más a kép, mint a nyersanyagoknál, az MSCI 47 országot felölelő indexe az 1990-es indítása óta a legnagyobb első féléves esést szenvedte el. Gyakorlatilag kontinenstől függetlenül mindent megütöttek, élen természetesen az orosz tőzsdével, amelyen a kereskedés egy hónapig fel volt függesztve, a külföldi befektetőknek megtiltották, hogy eladjanak, az MCSI pedig múlt hónapban kiadott egy elemzést amiben azt írta, hogy az orosz részvények lényegében értéktelenek.

Az orosz tőzsdétől azért lényegesen lemaradva, de így is masszív eséssel dobogós a korábban is kiemelt Nasdaq 100. Az indexben található papíroknak fáj az egyik legjobban a kamatkörnyezet emelkedése, hiszen a cash flow nagy része ezeknél a cégeknél majd csak a jövőben fog érkezni, azonban magasabb kamatok mellett magasabb diszkontrátán kell a jelentértéket számolni, így meredeken csökkenő vállalatértéket kapunk.

Közel van a lista aljához a magyar tőzsde, hiszen sok hazai vállalatnak, köztük a legfontosabb blue chipnek számító OTP-nek és Molnak is van orosz kitettsége.

A magyar tőzsdei vonalon tovább haladva látható, hogy a BUX-index komponensei közül messze az OTP szenvedte el a legnagyobb esést, és a papír magas indexsúlya miatt ez a BUX-on is jelentősen meglátszott. Az OTP esetében nem csak arról volt szó, hogy orosz és ukrán kitettséggel is rendelkezik a bank, hanem arról is, hogy a külföldi befektetők jellemzően az OTP-n keresztül szereznek magunknak magyar kitettséget – vagyis amikor a szomszédban zajló háború miatt a magyar gazdasággal kapcsolatban elbizonytalanodtak a befektetők, akkor az OTP-n keresztül csökkentették a magyar kitettségüket.

Valamennyire ellensúlyozni tudta azért az OTP alulteljesítését a Mol szárnyalása. Ez a sztori is nagyon érdekes, hiszen első ránézésre azt hihetnénk, hogy a magas olajár nettó pozitív a Mol számára, a kormány azonban bevezette a hatósági áras üzemanyagokat, ami a negatív oldalon hatott a Molra. A mérleg nyelvét azonban az olcsó orosz olaj billenti el, hiszen a cég a nemzetközi benchmarknak számító Brent nyersolajhoz árazza a termékeit, míg a jóval olcsóbb Ural típusú kőolajat vásárolja. Ráadásul a kormánynak sikerült kiharcolnia, hogy az EU-s olajembargó ellenére a Mol továbbra is vehessen olajat az oroszoktól.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelési ciklusának elindítása megtette a hatását a devizapiacon. A dollár a világ szinte összes fontosabb devizájával szemben erősödni tudott az első félévben. Feltűnően sokat erősödött azonban az orosz rubel a dollárral szemben, viszont ez nem tükrözi pontosan az értékét, mivel a háború miatti nyugati szankciók és az orosz belföldi tőkekontroll miatt a valuta már nem kereskedhető szabadon.

Végül pedig a kriptovalutákról is érdemes szót ejteni, hiszen az összes eszközosztály közül talán ezt ütötték meg a leginkább a befektetők. Hasonló mértékű esést korábban is lehetett látni ezen a piacon, de azért még így is nagyon erős, hogy néhány hónap leforgása alatt 70 százalékkal csökkenjen a teljes piac értéke, és 2000 milliárd dollár tűnjön el. A fő mozgatórugó az esés mögött a piaci likviditás csökkenése volt, illetve hogy a befektetők a mostani bizonytalan és negatív piaci környezetben inkább az értékalapú, vagy defenzív befektetéseket keresik, a kriptovaluták viszont az extrém kockázatos eszközök közé tartoznak.

Címlapkép: Dazeley, Getty Images