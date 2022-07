Egyre nagyobb az esés a piacokon, a magyar tőzsde is megadta magát

Eséssel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken, a Dow 1,6 százalékkal, az S&P 500 1,7 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,8 százalékkal került lejjebb a nyitásban.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter nemrég megbeszélést folytatott Liu He kínai miniszterelnök-helyettessel a makrogazdasági helyzetről, köztük a Kínával szembeni amerikai szankciókról és vámokról is. Joe Biden elnök felvetette, hogy az Egyesült Államok ejthetne néhány Trump-érában érkezett, kínai árukra kivetett vámot. A tisztviselők emellett beszéltek a súlyos ellátási láncbeli problémákról is, amelyek többek között Kína világjárvány miatti zéró-kovid politikájából is eredeztethetőek.