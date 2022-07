Amerikában is emelkednek a tőzsdék

Aki a tőzsdék esésére játszott idén, vagyis shortolta a piacot, az nagyot tudott kaszálni egyes szektorokon. A növekedési részvényeket a kamatemelési félelmek miatt például csúnyan megbüntették a befektetők, de lényegében az első félévben csak az energiaszektor tudott emelkedni (ha az S&P 500 alindexeit nézzük), viszont az elmúlt hetekben a recessziós félelmek miatt már ezeket a papírokat is csúnyán elkezdték adni. Persze már jó ideje azt találgatják a befektetők, hogy mikor lehet vége az esésnek, és most a bikák kaphatnak is egy kis muníciót, hiszen az amerikai tőzsdéken a shortolt részvények volumene jelentős lassulást mutatott a múlt hónapban, vagyis mostanra jóval kesebben lettek, aki hajlandó agresszíven fogadni a további esésre.