Nem kímélik a Teslát az elemzők, újabb leminősítés érkezett

A csalódást keltő második negyedéves értékesítési adatok és a rekordnak számító júniusi gyártási adatok után továbbra sem pozitívak az elemzők a Teslával kapcsolatban, a JPMorgan szerint akár további 40 százalékot is zuhanhatnak az elektromosautó-gyártó részvényei a jelenlegi szintekről.

A befektetési bank 395 dollárról 385 dollárra csökkentette a vállalat részvényeire vonatkozó célárát - ez mintegy 40 százalékos csökkenést jelent a részvény jelenlegi, részvényenként 680 dollárhoz közeli szintjéhez képest. A JPMorgan árcélja jóval alacsonyabb, mint a Refinitiv adatbázisában lévő medián célár, amely jelenleg 950 dolláron áll.

Indoklásuk szerint

Az alacsonyabb árfekvésű, nagyobb volumenű szegmensekbe való terjeszkedés nagyobb kockázatot rejt magában a kereslet, a végrehajtás és a verseny tekintetében, valamint

okkal feltételezhető, hogy a termelésre és a pénzügyi eredményekre hatással lehetnek a vállalat új, austini és berlini gyárainak vállalatspecifikus megvalósítási problémái is.

A második negyedévre vonatkozó értékesítési adatok csalódást keltőek voltak, a Tesla csak 254 695 járművek szállított le a második negyedév során, szemben az előző negyedév 310 048-as mennyiségéhez képest.

A vállalat eredetileg 295 ezer jármű leszállítására számított, de az elemzők az elmúlt héten 256 ezer körülire csökkentették becsléseiket - jegyezte meg a TheStreet.

A vállalat indoklása szerint a fő problémát a sanghaji lezárások és az ellátási láncokat körülvevő problémák jelentették.

Ez egy nagyon nehéz negyedév volt, elsősorban a kínai ellátási lánc és a termelés kihívásai miatt. Szóval keményen össze kell szednünk magunkat, hogy talpra álljunk!

- mondta Elon Musk vezérigazgató még június közepén.

A Morgan Stanley 2 hete már felkészült a második negyedéves visszaesésre, csökkentette a Teslára vonatkozó célárát, és közölte, hogy alacsonyabb második negyedéves volumenekre számít.

Kiigazítjuk a második negyedéves előrejelzéseinket alacsonyabb volumennel (a legfrissebb adatokat, és a Kínában uralkodó járványhelyzetet figyelembe véve), de a kiesés nagy részét a második féléves volumen és a magasabb árazás pótolja majd

- írta Adam Jonas elemző a múlt hónapban, aki egyúttal azt is prognosztizálta, hogy a vállalatnak jó júniusa lesz. Ez részben be is igazolódott, miután a vállalat rekordot jelentő hónapot zárt járműveinek gyártása terén.

A Tesla részvényei idén közel 34 százalékos esésben vannak.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images