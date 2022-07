Kritikus időszak jön a tőzsdéken, nem sok jóra számíthatunk

Sportból átemelt lózunggal élve: a bevált taktikán ne változtass. Kénytelen vagyok én is ismét azzal indítanom az amerikai negyedéves jelentési szezonra szánt gondolataimat, amivel az előző szezon előtt. Akkor így kezdtem: “úgy tűnik, túl sok pozitívumra nem számíthatnak a piaci szereplők”. Sajnos a megállapítás továbbra is áll, sőt: a makrogazdasági folyamatok azóta nem hogy javultak, de még romlottak is. Hatalmas meglepetés, hogy mindezek ellenére az amerikai piaci eredményvárakozások érdemben nem változtak.

Nagy a bizonytalanság az elemzők körében

Az amerikai részvénypiac 1970 óta a legrosszabb első féléves teljesítményét produkálta. A 20 százalékot is meghaladó mértékű indexszintű esést látva a kitartó bikák, - például a J.P. Morgan nagyrabecsült kvant guruja, Marko Kolanovic, akit a CNBC évekkel ezelőtt “Half man, half God”-ként konferált fel - azt a véleményt osztják, hogy a sok rossz be van már árazva. Kolanovic óriási ralira számít az év hátralévő részében, január óta hétről hétre, hónapról hónapra sürgeti ügyfeleit, hogy meg kell venni a piacot.

Ezzel szemben Kolanovic opponense, a Morgan Stanley amerikai részvénystratégája, a Wall Street-i elemzők egyik, ha nem a legnagyobb medvéje, Mike Wilson jó ideje arra figyelmeztet, hogy komoly esés előtt áll az amerikai részvénypiac. Egy dologban azonban még két hete is egyetértettek: a júniusi hó- és negyedévvégi portfólióátrendezések kapcsán mind a ketten hasonló mértékű, 5-7 százalékos részvénypiaci emelkedést vártak. Ez egyáltalán nem jött be, és jól rámutat arra, hogy milyen mértékű bizonytalanság uralkodik a piacokon az elemzők körében is.

Az S&P 500 20 százalékos esését, a még továbbra is masszív likviditásbőséget és az alulpozícionáltságot látva nem feltétlen volt alaptalan persze kijelentésük. Azonban, hogy a bear piaci trend folytatását prognosztizáló Wilsonnak, vagy a trendfordulót folyamatosan előrejelző Kolanovic-nak lesz-e igaza,

az a negyedéves jelentéseket követően minden bizonnyal ki fog derülni.

Fájdalmas hetek jöhetnek

A mostani jelentési szezont talán a korábbiaknál is nagyobb figyelem övezi. Az egyre valószínűbb gazdasági visszaesés ellenére az amerikai részvényelemzők struccpolitikát folytattak az elmúlt hónapokban. A számok arról árulkodnak, hogy a vállalati profitvárakozások, de különösképp a jövedelmezőségi mutatók tekintetében szinte alig számolnak visszaeséssel, ennek pedig profit warning cunami és irgalmatlan nagy kijózanodás lehet a következménye. Aggodalommal követjük, hogy a fogyasztói szentiment-indikátorok, valamint az előremutató profitmarzs vonatkozásában

ekkora tátongó űr az elmúlt 20 évben még sohasem rajzolódott ki.

A jelentési dömping szokásos módon a nagybankok negyedéves riportjaival indul el. A Factset gyűjtése szerint a második negyedévre 4,1 százalékos év/év EPS növekedést vár a piac, ami elenyészően rosszabb csak a három hónappal ezelőtt várt 5,9 százalékos bővülési ütemtől. Az azonban a várakozásokból látszik, hogy a reál EPS növekedés mértéke az inflációval korrigálva a negatív tartományba eshet. Ez azt jelenti, hogy a vállalati profitok az infláció mértékénél alacsonyabb ütemben növekedhettek csak a júniussal záruló negyedév során, ergo a költségek növekedését a bevételek növelésével már nem voltak képesek kompenzálni a társaságok.

A Wall Street-i elemzők rövidtávú előrejelzéseit nem igazán bolygatta meg a gazdasági krízis réme, az EPS várakozást az elmúlt három hónapban csupán 1,1 százalékkal módosították lefelé. A recessziós kockázatok fényében ez azért is megdöbbentő, mert az elmúlt 5 évben egy-egy negyedévben átlagosan 2,4, az elmúlt 10 évben 3,3, míg az elmúlt 15 évben 4,7 százalékkal vágták meg a várakozásokat.

Ez alapján nem lenne nagy meglepetés, ha augusztus elejére egy halomnyi leminősítés születne meg.

A 11 szektor közül a negyedév során csupán négy szektor kilátásain javítottak az elemzők. Míg az energia- és az alapanyagszektor Q2-es eredményvárakozása jelentősen javult, addig a tartós fogyasztási szektorra vonatkozó EPS várakozáson majd 20 százalékot rontottak az elemzők. Mindenki megnyugtatása végett tehát volt olyan szektor, ahol nem aludtak bele az uborkaszezon közeledtébe.

Az elmúlt negyedévben az S&P 500 index értékeltsége a viszonylag stabilan tartott eredményvárakozások, valamint a részvények korrekciójának köszönhetően jelentősen leesett. Míg április elsején a 12 havi előretekintő P/E mutató 19,5 volt, addig július elsején régen nem látott alacsony szinten, mindössze 15,8-on állt. A részvénypiaci esés tehát eddig szinte teljes egészében a befektetők által elvárt egyre magasabb kockázati prémiumnak és elvárt hozamnak volt köszönhető, mintsem az eredményvárakozásokban bekövetkező változásoknak.

Most lehetne helyrerakni a várakozásokat

Izgalmasabb kérdéseket vet fel, hogy a vállalatok milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a következő hetekben. Az első félévben uralkodó piaci hangulat és a romló kilátások alapján egyáltalán nem lenne meglepő, ha a vállalatok nagyrészt negatív és óvatos előrejelzéseket tennének közzé ebben a jelentési szezonban. A várakozások menedzselésének azért is lehet nagy szerepe, mert ilyen depresszív tőkepiaci hangulatban egy-egy negatív hír, vagy elemzői leminősítés sem feltétlen ront már sokat a részvény megítélésén és árfolyamán. Ez ráadásul kifejezetten igaz lehet akkor, ha a részvénypiaci hangulat a jelentés napján, vagy azt megelőzően épp kedvezőre fordul.

Összességében tehát most lehet itt az ideje annak, hogy az egyre intenzívebben a gazdaságra zúduló trutyi egy jelentős részét belegyömöszöljék az eredményekbe és az előrejelzésekbe a menedzsmentek.

