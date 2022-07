Újabb rekordok az AutoWallisnál - A tavalyi eladások 60 százaléka már megvolt az első félévben

Közzétette idei első féléves sales reportját az AutoWallis, amiből kiderült, hogy minden üzletágában rekordot ért el a vállalat, amely a tavalyi teljes évi gépjármű-értékesítés 60 százalékát már az idei év első hat hónapjában elérte.

Növekedés minden szegmensben

A vállalatcsoport az első félévben 32 százalékkal 15 379 darabra növelte az eladásait.

A nagykereskedelmi üzletágban az eladások 44 százalékkal 10 659 darabra emelkedtek, a növekedés a SsangYong és az Opel márkáknak volt köszönhető.

A kiskereskedelmi üzletág idei első féléves teljesítményében már a szlovén Avto Aktiv is benne volt, de anélkül is nőtt a szegmens. Az üzletág 3 783 új (+10,4%) és 937 használt (+11,3%) autót értékesített (eközben a magyar személyautó-piac 13,4 százalékkal csökkent).

A kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területe is bővült, a szervizórák száma 24,4 százalékkal 77 983-ra nőtt.

Mit mond a menedzsment?

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója szerint az erős teljesítmény mögött a korábban lefektetett, majd 2021- ben frissített növekedési stratégia megvalósítása áll, melynek egyik kulcseleme a régiós, jelenleg 14 országban való jelenlét, valamint a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység párhuzamos fejlesztése, bővítése áll. Kiemelte, hogy ez a diverzifikált portfólió az alapja annak, hogy egy-egy ország esetleges gazdasági visszaesése, vagy márka, illetve tevékenység gyengébb teljesítménye ellenére is kiegyensúlyozott lehet a csoport teljesítménye.

Az AutoWallis által lefedett régió autós piaca továbbra is az európai átlag feletti növekedést mutathat fel, annak ellenére, hogy az inflációs és gazdasági kilátások jelenleg sehol sem kedvezőek. Ormosy Gábor elmondta, hogy egyes márkák, típusok esetén továbbra is tapasztalhatóak szállítási zavarok, hosszabb gyártási idő, de ezekhez lényegében hozzászokott mind az értékesítői, mind pedig a vevői oldal. A koronavírus után elhalasztott vásárlások még növelhetik a rendelésállományt, és az autóárak folyamatos

emelkedésétől való félelem is fokozhatja átmenetileg a keresletet. A növekvő infláció, az esetleges gazdasági visszaesés ugyanakkor óvatosságra inti az iparág szereplőit, és hosszú távon katalizálhatja az iparágban már elindult konszolidációt, amit az AutoWallis további növekedésének támogatására kíván kihasználni.

Emelkedik az árfolyam

Az AutoWallis árfolyama ma 1 százalékot emelkedett, de még így is 27 százalék mínuszban áll idén, amivel alulteljesítő a magyar részvénypiacon, idén a BUX 22 százalékot esett.

Címlapkép: AutoWallis