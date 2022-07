Beindul a tűzijáték a tőzsdéken, de nem biztos, hogy sok köszönet lesz benne

A következő hetekben a vállalati gyorsjelentéseké lesz a főszerep a tőzsdéken, egymás után érkeznek a világ legnagyobb cégeinek második negyedéves számai. Bőven lesz mire figyelni, ugyanis a Goldman Sachs mellett a Netflix és a Tesla is közzéteszi a beszámolóját - sok más tőzsdei vállalat mellett.

A múlt héten hivatalosan is elstartolt a második negyedéves gyorsjelentési szezon, és eddig beigazolódni látszik sok piaci szereplő várakozása, ugyanis az amerikai nagybankok rendre alulmúlták az elemzői várakozásokat, a JP Morgan, a Morgan Stanley és a Wells Fargo is csalódást keltő számokat közölt, persze a kivétel erősíti a szabályt, hiszen a Citigroup ezzel szemben jókora pozitív meglepetést okozott.

Nem lenne tehát meglepő, ha az ezen a héten érkező beszámolók is a várakozásoknál gyengébb számokat mutatnának. Mindenesetre, ha maguknak a jelentéseknek nem is feltétlenül örülhetünk, az borítékolható, hogy unatkozni biztosan nem fogunk, hiszen már ma megismerjük további két nagybank, a Goldman Sachs és a Bank of America számait.

Kedden aztán már Európában is elindulnak a jelentések, első körben a Novartisszal, az USA-ban pedig többek között a Netflix jelent. Utóbbinál két nagy sztorira is érdemes lesz figyelni, egyrészt a második negyedévre azt prognosztizálta a cég, hogy 2 millió előfizetőt veszíthet; másrészt érkezik az új reklámokkal támogatott szolgáltatása, bár a múlt heti bejelentés alapján nem biztos, hogy most új információkat fog erről elárulni a cég.

Valahol a sors fintora, hogy éppen ugyanazon a napon, szerdán jelent a Tesla és a Twitter, bő egy héttel azután, hogy Elon Musk visszatáncolt a közösségi médiacég felvásárlástól.

Csütörtök már európai szempontból is mozgalmas lesz, jelent például a legnagyobb európai tech cégnek számító SAP, a tengerentúlról pedig érkezik többek között a Philip Morris és az AT&T beszámolója.

Végül még péntekre is jut néhány kiemelt jelentés, az Amercian Express, a Schlumberger, és a Verizon is ekkor teszi közzé legfrissebb számait.

