Megérkezett a figyelmeztetés: azonnal vissza kell vágni a gázfogyasztásunkat!

A világ a történelem első igazán globális energiaválságát éli át, a helyzet különösen veszélyes Európában, ahol a kialakult helyzetben nagy szerepe van Oroszországnak, amely már jóval az ukrajnai háború elindítása után akadályozta a gáz eljutását Európába, ezzel is felhajtva az árakat. A helyzet azonban azóta is sokat romlott, most pedig reális forgatókönyv, hogy Oroszország elzárja a gázcsapot, és még ha sikerül is feltölteni az uniós gáztárolókat 90 százalékos szintre, jövő év január után már komoly ellátási gondok lehetnek. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója drasztikus lépéseket sürget, amelyek között szerepel az is, hogy Európának azonnal csökkentenie kell a gázfelhasználását.

Európai energiaválság - Oroszország hathatós segítségével A világ a történelem első igazán globális energiaválságát éli át, a helyzet különösen veszélyes Európában, amely az energiapiaci zavarok epicentrumában van. Különösen aggódom az előttünk álló hónapok miatt - kezdi helyzetértékelését Fatih Birol. Az IEA igazgatója már rögtön az elején leszögezi, hogy az európai gázválság nem most alakult ki, és Oroszország szerepe ebben a kezdetektől fogva egyértelmű volt. Az IEA már 2021 szeptemberében, vagyis öt hónappal az ukrajnai invázió elindulása előtt rámutatott, hogy Oroszország jelentős mennyiségű gáz eljutását akadályozza Európába. Januárban az IEA már arról írt, hogy Oroszország Európába irányuló szállításainak nagymértékű és indokolatlan csökkentése mesterséges szűkösséget okoz a piacokon és felhajtja az árakat, pontosan akkor, amikor az Ukrajna körüli feszültségek fokozódtak. Az alábbi IEA-ábrán jól látszik, hogy az EU-ba érkező orosz gáz volumene már tavaly ősszel nagy kilengéseket mutatott, és a korábbi mennyiséghez képest már akkor jóval kevesebb gáz érkezett az unióba, miközben tavaly az első félévben még jellemzően naponta 400 millió köbméter érkezett az EU-ba, az év vége felé már a 300 millió köbméterhez közelített az orosz gáz mennyisége. Forrás: IEA Egy héttel az invázió február 24-i kezdete után az IEA közzétette az Európai Unió orosz földgázfüggőségének csökkentését célzó 10 pontos tervét, amiben többek között szerepelt, hogy maximalizálni kell az egyéb forrásokból származó gázellátást

fel kell gyorsítani a nap- és szélerőművek elterjedését

a lehető legtöbbet kell kihozni a meglévő alacsony kibocsátású energiaforrásokból, például a megújuló energiaforrásokból és a nukleáris energiából

növelni kell az energiahatékonysági intézkedéseket a lakossági és a vállalati oldalon,

és lépéseket kell tenni az energiatakarékosság érdekében például azzal, hogy lejjebb tekerjük a termosztátokat. Az üzenet ezekkel az volt, hogy egy éven belül egyharmaddal lehetne csökkenteni az EU orosz gázimporttól való függőségét, ráadásul olyan módon, ami összhangban van az EU éghajlat-politikai célkitűzéseivel. Történt is ebben előrelépés, főként a gázellátás diverzifikálásában, de a lépések az IEA szerint nem voltak elégségesek, főként a keresleti oldalon, ezért a következő néhány hónap kritikus lesz. Forgatókönyv 1.: jön még orosz gáz Jelenleg az Északi Áramlaton, az Oroszország és Európa közötti legnagyobb gázvezetéken keresztül történő áramlás leállt, Oroszország szerint tervezett karbantartás miatt, amely július 21-én ér véget. Oroszország már júniusban jelentősen csökkentette az Északi Áramlaton keresztül érkező volument, és továbbra sem világos, hogy július 21. után újraindulnak-e a szállítások, és ha igen, milyen szinten. Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, amelyben az Északi Áramlaton keresztül történő gázáramlás július 21. után visszatér a mostani leállás előtti, alacsony szintre, viszont a téli fűtési szezon kezdetén, október 1-jén az Európába irányuló orosz gázszállítások teljesen megszűnnek. Az EU-nak addigra a gáztárolókat a kapacitásuk 90 százalékát meghaladó mértékben kellene feltöltenie, hogy átvészelje a következő telet. És még így is előfordulhat, hogy a fűtési szezon második felében ellátási zavarokkal kell szembenéznie. Az IEA ábráján jól látszik, hogy ha sikerül is feltölteni az uniós gáztárolókat 90 százalékos szintre idén októberre, jövő év január után már komoly ellátási gondok lehetnek. Forrás: IEA Az IEA szerint a 90 százalékos töltöttségi szint elérése még mindig lehetséges, de ahhoz azonnal lépni kell, és minden hátralévő nap számít. A legfontosabb lépés az, hogy csökkenteni kell Európa jelenlegi gázfogyasztását, és a megtakarított gázt tárolóba kell helyezni. A drasztikusa megemelkedett gázárak miatt a kereslet valamelyest már alkalmazkodott, de az IEA szerint ennél többre van szükség, az ügynökség elemzése szerint a következő három hónapban megtakarítandó többletgáz mennyisége 12 milliárd köbméter, ami körülbelül 130 LNG-tanker megtöltéséhez elegendő. Az energiaügynökség szerint nem elég, ha csak a nem orosz forrásokból származó gázra támaszkodunk, mivel ezek a források egyszerűen nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségben, amelyek pótolhatnák az Oroszországból érkező hiányzó szállításokat. Ez még akkor is így lesz, ha a norvégiai és az azerbajdzsáni gázszállítások maximális volumennel érkeznek, ha az észak-afrikai szállítások a tavalyi szintek közelében maradnak, ha az európai hazai gáztermelés továbbra is követi az elmúlt időszak trendjeit, és ha az LNG unióba való beérkezése hasonló rekordsebességgel növekszik, mint az idei első félévben. Azt az IEA is elismeri, hogy ez már önmagában sok feltételezés, ráadásul azzal kiegészítve, hogy feltételezzük, hogy az Északi Áramlaton keresztüli orosz gázáramlás a jelenlegi karbantartási időszak végén a korábbi szinteken folytatódik. Fatih Birol öt konkrét intézkedést javasol a mostani helyzetben: Aukciós platformok bevezetése az uniós ipari gázfelhasználók ösztönzésére, hogy csökkentsék a keresletet. Az ipari gázfogyasztók a szerződéses gázellátásuk egy részét keresletcsökkentő termékként kínálhatják fel kompenzációért, ami hatékonyságnövekedéshez és versenyeztetési folyamathoz vezethet. A gázfelhasználás minimalizálása az energiaszektorban. Ezt úgy lehet elérni, hogy átmenetileg növeljük a szén- és olajtüzelésű energiatermelést, miközben felgyorsítjuk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások - beleértve az atomenergiát is, ahol ez politikailag elfogadható és technikailag megvalósítható - alkalmazását. Fokozni kell a gáz- és villamosenergia-szolgáltatók közötti koordinációt Európában, beleértve a csúcsidő-kímélő mechanizmusokat is. Ez segíthet csökkenteni az alacsonyabb gázfelhasználás villamosenergia-rendszerekre gyakorolt hatását. Ennek magában kell foglalnia a hőerőművek üzemeltetésére vonatkozó szigorú együttműködést nemzeti és európai szinten. A háztartások villamosenergia-igényének csökkentése hűtési szabványok és szabályozások meghatározásával. A kormányzatnak és a középületeknek kell ebben vezető szerepet vállalniuk, hogy példát mutassanak, míg a kampányoknak ösztönözniük kell a fogyasztók viselkedésének megváltoztatását. A vészhelyzeti tervezés harmonizálása az egész EU-ban nemzeti és európai szinten. Ennek ki kell terjednie az ellátáskorlátozási intézkedésekre és a szolidaritási mechanizmusokra. A jelenlegi válságból való kilábaláshoz az EU-nak egységes fellépésre van szüksége. Az IEA igazgatója szerint ha ezeket az intézkedéseket nem hajtják végre most, Európa rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és később sokkal drasztikusabb megszorításokkal szembesülhet. Forgatókönyv 2.: Mi van akkor, ha Oroszország teljesen elzárja a gázcsapot? Az elmúlt évben látottak alapján nem lenne bölcs dolog kizárni annak a lehetőségét, hogy Oroszország politikai befolyásszerzés céljából lemond az Európába irányuló gázexportból származó bevételeiről,írja Fatih Birol. Az ukrajnai invázió óta az elmúlt évek átlagához képest duplájára, 95 milliárd dollárra emelkedett Oroszország európai olaj- és gázexportból származó bevétele, vagyis Oroszország olaj- és gázexportból származó bevétel növekedése csak az elmúlt öt hónapban majdnem háromszorosa annak, amit általában egy egész tél alatt az Európába irányuló gázexportból szerez. Forrás: IEA Ha Oroszország úgy dönt, hogy teljesen leállítja a gázszállításokat, mielőtt Európa 90%-ra tudná növelni a tárolási szintjét, a helyzet még súlyosabb és még nagyobb kihívást jelentene. Ez higgadt vezetést, gondos koordinációt és nagyfokú szolidaritást igényel. Az európai vezetőknek már most fel kell készülniük erre a lehetőségre, hogy elkerüljék a széttagolt és destabilizáló válaszlépésekből eredő potenciális károkat. Ez a tél az európai szolidaritás történelmi próbája lehet, a kontinens nem engedheti meg magának, hogy elbukjon, annak lehetséges következményei messze túlmutatnának az energiaágazaton - írja helyzetértékelésében Fatih Birol. Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 18. Mutat egy utat a Masterplast - Ez lehet az energiakrízis megoldásának kulcsa? 2022. 07. 17. Lavinát eresztettek rá a lakosságra - Pedig más út is lett volna a gázfogyasztás csökkentésére 2022. 07. 17. Most szólunk, hogy mindenki felkészüljön: hatalmas szupervihar közeledik Magyarország felé 2022. 07. 16. Beismerte a német kancellár: az energiaválság miatt szükség van a leállított erőművek újraindítására 2022. 07. 15. Rezsicsökkentés csökkentése: máris belengették a korrekciót 2022. 07. 15. Itt vannak a friss számok a leggazdagabb magyarok vagyonáról - Elkezdődött az aggódás 2022. 07. 15. Energiaválság: Európa lett az amerikai olaj legnagyobb fogyasztója Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images