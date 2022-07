Megtépték az amerikai részvényeket, komoly pluszok záráskor

Miközben egy kezünkön meg tudjuk számolni azokat a megmondóembereket, akik az elmúlt évtizedek válságait helyesen jelezték előre, a mostani válság ebből a szempontból (is) más, elemzőházak, guruk, ismert befektetők, de akár politikusok figyelmeztetnek már hónapok óta arra, hogy a globális gazdasági lassulás, az energiaválság, az ár-bér spirál negatív hatásai évtizedek óta nem látott felfordulást hoznak a világban. Az persze más kérdés, hogy a monetáris és fiskális politika, de akár a befektetők is nagyon lassan reagáltak az eseményekre. Elek Péterrel, a Dialóg Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatójával, Gyurcsik Attilával, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójával és Pálfi Györggyel, az Aegon Alapkezelő részvény üzletágvezetőjével beszélgettünk a válság eddigi tanulságairól, és arról is, hogy milyen tőkepiaci eszközökben látnak most fantáziát.