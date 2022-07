Rendkívüli gázpiaci bejelentés jött Brüsszelből, ami a magyar rezsicsökkentés módosításával is összefügg

Portfolio 2022. július 20. 13:04

A fokozódó téli gázválság veszélyére hivatkozva arra kérte ma az uniós tagállamokat az Európai Bizottság, hogy augusztustól márciusig önkéntes alapon 15%-kal mérsékeljék a gázfogyasztásukat az elmúlt 5 évi átlaghoz képest és ehhez találják ki az ösztönző intézkedéseket, mert ha ezt a mértéket nem sikerül elérni, vagy a gázhelyzet indokolja, akkor ez az ajánlás kötelező intézkedéssé is válhat – jelentette be Brüsszelben a testület felsővezetése. Nem véletlen, hogy a magyar kormány éppen augusztustól tervezi bejelenteni a magyar rezsicsökkentési rendszer átalakítását úgy, hogy az átlagfogyasztás feletti részre a piaci árakat kelljen fizetni,hiszen a kimondott cél ezzel részben éppen az, hogy aki csak tud, spóroljon. Lényegében ezen keresztül az országtól egyébként is erősen elvárt fogyasztáscsökkentést is ki tudná pipálni a kormány.