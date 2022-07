Lefordultak az európai tőzsdék az EKB bejelentése után

Komoly kihívások elé állította az autóipar szereplőit az elmúlt időszak: elszálltak a nyersanyagárak, továbbra is problémák vannak az ellátási láncokkal, és ugyan vannak a chiphiány enyhülésére utaló jelek, ennek megszűnése egyelőre még nem érkezett el. Sok más autógyártó mellett a Tesla is ezekkel a problémákkal szembesült, ráadásul a kínai Covid-helyzet miatt kénytelen volt bezárni a sanghaji gyárat egy időre, ami meg is látszott a negyedéves számokon. Nem nézte tétlenül a cég a költséginflációs nyomás erősödését, az autók árainak felemelésével válaszolt rá, amely meg is hozta az eredményét, hiszen az elemzői várakozásokat meghaladó profitot sikerült leszállítania a második negyedévben. Elon Musk a jelentés után elmondta, hogy a kereslettel nincs baj az általa "kínosan magasra árazottnak" nevezett autók iránt, sokkal inkább az a probléma, hogy nem tudnak eleget gyártani.