Elon Musk tagad: nem volt viszonya a Google-alapító feleségével

A The Wall Street Journal szellőztette meg a napokban meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy Elon Musknak rövid viszonya volt Sergey Brin feleségével, Nicole Shanahannel, majd az esetet követően a Google-alapító beadta a válókeresetet, „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva és a két techmilliárdos barátsága is megromlott. Sőt, a The Wall Street Journal szerint Brin még a befektetési tanácsadóit utasította, hogy adják el a Musk vállalataiban lévő részesedéseit.

A hír megjelenését követően a Tesla alapítója, Elon Musk Twitteren magyarázkodott, tagadva, hogy romantikus kapcsolata lett volna Sergey Brin feleségével. Azt állítja, hogy mindössze kétszár látta a hölgyet az elmúlt három évben, akkor is társaságban találkoztak és a Google-alapítóval továbbra is barátok, előző este is együtt voltak egy partyn.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. {:url}