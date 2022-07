Valóban a történelem legnagyobb piramisjátékát működtetné a Fed?

Az árstabilitás biztosítása és a maximális foglalkoztatásra való törekvés mellett Dan Morehead, a Pantera Capital vezérigazgatója szerint van egy harmadik dolog is, amit az amerikai jegybank csinál: mégpedig egy piramisjátékot működtet. Legutóbbi Blockchain Letter című írásában Morehead úgy fogalmazott, hogy a Fed az állam, és jelzálog kötvények manipulálásával a történelem legnagyobb piramisjátékát működteti.

Morehead szerint a Fed hatalmas politikai hibát követett el azzal, hogy túl alacsonyan tartotta az alapkamatot

Az infláció és a bankközi kamatláb (Fed Funds) közötti különbség sokkal nagyobb, mint a történelem során bármikor - beleértve a katasztrofális 1970-es éveket is

- írja.

A kamatlábakat nulla körüli szinten hagyták, holott a Fed funds 1,55 százalékon volt a világjárvány előtt. Éppen most hozták vissza az egynapos kamatlábakat arra a szintre, ahol a világjárvány kitörése előtt voltak, amikor az infláció még csak 2,3 százalékos volt.

Az infláció azonban mostanra már messze meghaladta a 2,3 százalékos értéket, olyannyira, hogy a fogyasztói árak júniusi 9,1 százalékos emelkedése (az előző év azonos időszakához képest) az 1981-es év novembere óta a legmagasabban mért érték, és még ez a hivatalos adat sem volt pontos, mivel nem valós időben méri a lakáspiaci inflációt, érvel Morehead.

Sokkoló inflációs adatok érkeznek. Aggódsz, hogy milyen hatással lesz a magas infláció befektetéseidre? A Portfolio Tanácsadó Központ segít megőrizni befektetéseid értékét.

Ehelyett a hivatalos CPI a lakhatási inflációt a tulajdonosok bérleti díjával egyenértékű lakbér alapján méri - vagyis hogy mennyibe kerülne egy lakástulajdonosnak, ha bérelné az otthonát -, és ez a mutató májusban csak 5,1 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

Morehead ehelyett az S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Indexet vizsgálja, amely az amerikai lakóingatlanok árainak vezető mérőszáma, és a lakáspiac barométerének tekinthető. Májusban éves szinten mintegy 20,6 százalékkal ugrott meg, és Morehead szerint ha ezt használnánk az infláció kiszámításához a tulajdonosok bérleti díjának megfelelő bérleti díj helyett, akkor a CPI már 12,5 százalékkal emelkedett volna.

A kiugró infláció megfékezéséhez Morehead szerint a Fednek még mindig további 300-400 bázisponttal kellene megemelnie a kamatlábakat.

Morehead szerint az alacsony kamatpolitika hibás döntésnek bizonyult, de még ez is eltörpül a Fed által az államkötvény- és jelzálogkötvénypiacokon végrehajtott manipulációk mellett. Véleménye szerint korábban a Fed hagyta, hogy a szabadpiaci szereplők, például a nyugdíjalapok, a befektetési alapok és a biztosítótársaságok végezzék a hitelezést - de a dolgok 2020-ban megváltoztak.

Amikor a Fed beszállt a jelzáloghitelezésbe teljesen kiszorították az összes többi hitelezőt

- mondta Morehead, majd hozzátette, hogy szerinte ez vezetett a lakásárak hatalmas emelkedéséhez.

Véleménye szerint valósággal kényszerítették a 30 éves jelzáloghitel-kamatlábakat, hogy elérjék a 2,68 százalékot, gyakorlatilag arra bátorítva az embereket, hogy vegyenek házat, ami nyilvánvalóan buborékot hozott létre a lakáspiacon, ami maga is hozzájárult a munkaerőhiányhoz, mivel kétmillió amerikai korán nyugdíjba ment vagy más módon hagyta el a munkaerőpiacot.

A döntéshozók azzal érvelnek, hogy a Fed értékpapír-vásárlásai elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a piacok működőképesek maradhassanak a világjárvány idején, és hogy azt közvetíthessék a nyilvánosság felé, hogy a Fed készen áll a pénzügyi rendszer fontos részeinek támogatására.

De amikor 2,68 százalékos kamat mellett lehet kölcsönt felvenni olyan ingatlanok megvásárlására, amelyek értéke évente átlagosan 20 százalékkal emelkedik, akkor mind a lakástulajdonosok, mind a befektetők élni fognak a lehetőséggel, magyarázta Morehead.

Az elmúlt két évben a Fed az Egyesült Államokban az összes jelzáloghitelezés több mint 200 százalékával egyenértékű állam- és jelzálog papírt vásárolt.

Morehead szerint a Fed könnyű pénz politikája hatalmas ingatlanbuborékot hozott létre.

Számos szakértő - köztük Morehead is - a recesszióra hívja fel a figyelmet, és a piacon is ezek a befektetői félelmek látszanak, miután az S&P 500 csaknem 20 százalékot esett az elmúlt évhez képest, így sok részvény már most medvepiacon van.

A Fed ennek ellenére optimistább. A múlt hónapban Jerome Powell, a Fed elnöke azt mondta, hogy az amerikai gazdaság jó formában van, és összességében az amerikai gazdaság jó helyzetben van ahhoz, hogy ellenálljon a szigorúbb monetáris politikának.

Morehead arra számít, hogy a kamatemelések hatással lesznek a kötvényekre, a részvényekre és az ingatlanpiacra egyaránt. Vannak azonban olyan eszközosztályok, amelyek kevésbé korrelálnak a kamatpiacokkal.

Könnyen el tudok képzelni egy olyan világot, mondjuk egy év múlva, amikor a részvények, a kötvények, és az ingatlanok értéke is esik, de a kriptovaluták ettől függetlenül, önállóan raliznak majd - nagyon hasonlóan az aranyhoz, vagy a "soft commoditykhez", mint például a kukorica, vagy a szójabab, melyek egyaránt nagyon jól teljesítenek

- tette hozzá Morehead.

Morehead vállalata, a Pantera Capital a blokklánc technológiára specializálódott, továbbá az első kriptopénz alapot indította el az Egyesült Államokban 2013-ban. Vagyis érthető, hogy miért optimista a kriptovalutákra más kockázatos eszközökkel szemben.

A bitcoin - a világ legnagyobb kriptopénze - 54 százalékkal csökkent az idei évben, de az elmúlt öt évben így is több mint 900 százalékos hozamot ért el.

(Yahoo Finance)

Címlapkép: Jordan Vonderhaar/Bloomberg via Getty Images