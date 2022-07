Ma sincs megnyugvás: 200 euró felett a gázár

Az előző napokban komoly emelkedést láttunk a határidős holland gáztőzsdén, az árak 200 euró környékén ragadtak.

Ma is magas a holland TTF-tőzsdén a határidős gázár. Az augusztusra jegyzett ár ismét 200 euró felett jár azután, hogy reggel még nem sokkal alatta volt. Jelenleg 203 euróba kerül az augusztusi jegyzés, amely az előző napokban 210 felett is járt.

A határidős jegyzések a többi hónapra is 200 felett ragadtak: szeptemberre 203, októberre 204, novemberre 202 euróért lehet most gázt vásárolni. 2023 első negyedévére is csak minimális enyhülést áraz a piac, az akkori jegyzés 191 euró (természetesen ezek a jegyzések gyorsan változnak).

A gáz árának emelkedését az váltotta ki, hogy az oroszok kijelentették: csak az Északi Áramlat gázvezeték mintegy 20%-os kapacitásán szállítanak gázt Európa felé, ezzel pedig a gáztárolól feltöltése a szükséges mennyiségre erősen kérdőjeles.

A gáz ára egyébként az Északi Áramlat múlt heti újranyitása után némileg csökkent, de világosan látszik, hogy az oroszok a korlátozásokkal, részleges leállításokkal magasan akarják tartani a gáz árát, amelyből így jelentős bevételük származik (a csökkentett értékesítés ellenére), és egyben nyomást gyakorolhatnak az EU-ra is.

A héten az Európai Unió tagállamai megegyeztek róla, hogy augusztsutól kezdve 15%-kal csökkentik gázfelhasználásukat (az árakban ez csak nagyon rövid ideig tartó, kis enyhülést hozott). A döntést egyedül Magyarország nem szavazta meg.

Címlapkép: Getty Images