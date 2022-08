Sok cég csökkentené napelemmel a rezsiszámlát - Ők nem fognak örülni ennek a hírnek

A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosíthatóságára hivatkozva a saját fogyasztásra telepített céges napelemes rendszerekhez is kötelezővé tették a rugalmassági kapacitás létesítését. A hálózati csatlakozási kritériumok szigorítása érzékenyen érinti a magas piaci energiaárak miatt saját napelemes rendszer telepítésében a kiutat kereső cégeket.

Mostantól minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez névleges teljesítőképessége 30 százalékának megfelelő teljesítőképességű, úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítése szükséges. Ez, a háztartási méretű kiserőművekre nem vonatkozó új követelmény azt jelenti, hogy a hazai villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosíthatóságára hivatkozva immár minden, a csatlakozási igényét május 2. után benyújtó naperőmű-beruházáshoz elvárt valamilyen megfelelő rugalmassági kapacitás telepítése.

Ez praktikusan akkumulátoros energiatároló, gázmotor vagy egyéb hagyományos nem időjárásfüggő erőművi technológia lehet, de a szabályozás alapján a kritérium fogyasztóoldali szabályozás révén is teljesíthető.

Villamosenergia-tároló esetén a szükséges tárolókapacitás az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképességére vetítve legalább 0,6 MWh/MW. Ez azt jelenti, hogy például egy 10 MW-os naperőmű létesítéséhez egy 3 MW beépített teljesítőképességű tároló megfelelő megoldás lehet, melynek a tárolási kapacitása 2 óra vagy 6 MWh/MW. (Az aFRR, azaz Automatic Frequency Restoration Reserve, vagyis automatikus frekvencia-helyreállítási tartalékról és jelentőségéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.)

A módosítás július 15-ével bekerült a Mavir üzemi szabályzatába - derült ki az átviteli rendszerirányító július 28-i iparági online tájékoztató fórumán. A szabályzatok összhangba hozása érdekében hamarosan várhatóan az elosztói szabályzatok is módosulni fognak, és nem lenne meglepő, ha ez egyben a csatlakozási kritériumok újabb növekedésével is járna.

Fenntartani a villamosenergia-rendszer egyensúlyát

A módosítást az indoklás szerint a szabályozási igények naperőművek terjedéséből következő növekedése, illetve a további jelentős naperőműves hálózati csatlakozási szándék teszi szükségszerűvé, ami egyre nagyobb kihívás elé állítja a rendszeregyensúly fenntartásáért felelős átviteli rendszerirányítót. A Mavir érvelése szerint az egységnyi időjárásfüggő termelői kapacitás csatlakoztatása a kiegyenlítő szabályozási tartalékkapacitás-igényt a különböző menetrendezési csoportok és az elmúlt év átlaga alapján teljesítőképességének 30 százalékával növeli. Magyarul, egy 1 MW-os naperőmű hálózatra csatlakozásával a Mavirnak 0,3 MW-tal több kiegyenlítő szabályozási tartalékkapacitást kell megvásárolnia az időjárás változékonyságából és kiszámíthatatlanságából adódó termelésingadozások kiegyenlíthetőségének biztosítására. A módosítással elérni kívánt cél így a villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozási képességeinek biztosítása, és ezáltal a teljesítményegyensúly fenntartása az időjárásfüggő termelők további integrációja mellett, biztosan elérhető új tartalékkapacitások biztosításával.

Az aFRR berendezés tehát nem a hozzá tartozó időjárásfüggő termelő(k) pontos menetrendtartását biztosítja, hanem rendszerszintű szolgáltatást nyújt a Mavirnak - hangsúlyozta az átviteli rendszerirányító. Ha a rugalmassági kapacitás valamilyen okból kiesne, például lejár a korábban megszerzett akkreditációja, úgy a hálózati hozzáférés szüneteltetésre kerül, vagyis a naperőmű csatlakozását is felfüggesztik és lekapcsolják a hálózatról. A szabályozás értelmében ugyanakkor a megkövetelt rugalmassági kapacitás lényegében bárhová telepíthető, az aFRR berendezés csatlakozási pontja az időjárásfüggő erőműétől eltérő is lehet. Továbbá, az aFRR berendezés több kisebb időjárásfüggő erőműnek is biztosíthatja a 30 százaléknyi aFRR kapacitást.

Az új kritérium vonatkozik a betáplálási kapacitás igénylésével nem járó igényekre is, vagyis az olyan, visszwattvédelemmel ellátott ("visszwattos") saját fogyasztás céljára termelő fotovoltaikus erőművekre is, amelyek telepítésével a vállalatok igyekeznének mérsékelni a piaci energiaárak elszállása miatti terheiket.

Ennek a Mavir indoklása szerint az az oka, hogy a rendszer szempontjából a visszwattos erőműnek hiába nincs, nem lehet nettó betáplálása, a kiegyenlítetlenség, amit okoz, gyakorlatilag ugyanolyan, mintha betáplálással rendelkező időjárásfüggő erőműről beszélnénk, tehát ugyanígy szükséges az általa megnövelt tartalékigényeket fedezni az aFRR berendezéssel. A saját fogyasztás céljára termelő naperőművel rendelkező üzemek hálózati vételezési igénye ugyanis a naperőmű termelésével együtt változik, az időjárásfüggő jellegből adódóan pedig olykor rövid idő alatt is jelentősen hullámozhat, a fogyasztási igény ingadozását okozva.

Rosszkor jött a télélésért küzdő cégeknek

A módosítás érzékenyen érinti azokat az ipari és egyéb nagyobb energiafogyasztókat, amelyek saját fogyasztás céljára termelő fotovoltaikus erőművek telepítésével csökkentenék energiaköltségeiket és biztosítanák túlélésüket. Értesüléseink szerint az ipari energiafogyasztók részérők korábban jelezték is fenntartásaikat az akkor még csak tervezet formájában létező új szabályozással kapcsolatban, hivatkozva a vállalatokra rendkívüli terheket rakó aktuális energiapiaci helyzetre is, úgy tűnik, eredménytelenül. Az érintettek szerint a változás felhasználói szempontból jelentős szigorítást jelent, meglepetésszerű bevezetése csökkenti a piac bizalmát, valamint rontja a beruházások, illetve a külföldi tőke beáramlás kilátásait.

A földgáz- és árampiacokon 2021 nyara óta tartó áremelkedés, fokozódó árvolatilitás és az energiaellátást terhelő bizonytalanságok hatására Magyarországon is egyre több vállalat telepítene visszwattos erőművet. (A hálózatra való visszatáplálás lehetőségének hiányát az indokolja, hogy az ilyen, saját fogyasztásra termelő nagyobb naperőműveknél a beruházónak az adminisztratív költségek és az alacsony visszatáplálási tarifák miatt sok esetben anyagilag jobban megéri e megoldást alkalmazni.) A példátlan magasságokban tartózkodó piaci gáz- és áramárak miatt ez nem egy cégnek életbevágó, a jövőjét biztosító megoldás, ami ráadásul az ország energiafüggőségét is mérsékli. Az újonnan bevezetett kritérium azonban jelentősen emeli a követelményeket és alapjaiban írja át a megtérülési számokat, aminek következtében várhatóan a naperőmű-beruházások piaca is megbolydulhat.

