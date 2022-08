A rendkívüli forintgyengülés repíti a Richter számait

Minden szinten az elemzői konszenzust felülmúló második negyedéves eredményekről számolt be ma hajnalban közzétett gyorsjelentésében a Richter. A bevétel és az adózott eredmény új negyedéves rekordot állított fel, a profit a legoptimistább elemzői várakozásokat is meghaladta.

Az erős negyedévhez a cég számára kedvező devizaárfolyam-környezet, a forintgyengülés, a specializált termékek stabil növekedése és egy egyszeri mérföldkő-bevétel is hozzájárult.

A lezárt negyedév eredményei mellett legalább olyan fontos, hogy mit mond a menedzsment a kilátásokkal kapcsolatban. A cégvezetés februárban, az orosz-ukrán háború kitörését követően pesszimistább lett az idei évre, egy nemrégiben adott interjúban azonban Orbán Gábor már optimistább volt, nyilatkozata szerint olyan helyzetben van a Richter, hogy teljesíteni tudja az eredeti üzleti tervet. (Eredetileg a vállalat forintban kifejezve 10 százalékos bevétel-és nyereségnövekedést célzott meg 2022-re.)

A világgazdasági környezetben tapasztalható kihívások ellenére is kitartunk mind a 2022-ben kitűzött pénzügyi célok, mind pedig a fejlesztési fázisban lévő projektjeink előmozdítása mellett

– olvasható Orbán Gábor vezérigazgató kommentárja a gyorsjelentésben.

A második negyedéves számok

Közel 24 százalékkal emelkedett a második negyedévben a Richter bevétele, meghaladva a 192 milliárd forintot, ami egyben új negyedéves rekordot is jelent.

A bruttó fedezeti hányad javult a második negyedévben az egy ével ezelőtti szintről, részben annak köszönhetően, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését.

A fedezetet pozitívan befolyásolta a cég számára kedvező árfolyamkörnyezet, a jelentősen gyengülő forint, valamint az euróval szemben erősödő dollár és rubel árfolyam. Szintén felfelé segítette a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty növekedése, valamint egyes tradicionális és nőgyógyászati termékek, mint a hormonális fogamzásgátlók, a Bromocriptin és a Bemfola árbevételének növekedése. Negatívan hatott közben a termékelőállítási költségek inflációs növekedése és a bruttó fedezeti hányadot az Evra is kismértékben csökkentette.

A kutatás-fejlesztési költségek nagyot emelkedtek a negyedévben, meghaladták az árbevétel 10 százalékát. Ezen költségek szintjét elsősorban az AbbVie-val közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programok magyarázzák. A k+f költségeket növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek sikeresen klinikai fázisba értek.

2022 első félévében az üzleti tevékenység eredménye jelentősen növekedett a bázisidőszakban elért értékhez képest, amire a rendkívüli árfolyamkörnyezet, valamint a beszámolási időszakban jóváírt egyszeri mérföldkő bevétel gyakorolt jelentős hatást. 2022 első félévében összesen 8,63 milliárd forint értékben számolt el mérföldkő bevételt a Richter, amiből a második negyedévben 8,616 milliárd forintot (25 millió USD) az AbbVie fizetett a két cég között 2022 márciusában létrejött, a neuropszichiátriai betegségekre kiterjedő együttműködéshez, illetve a cariprazine MDD indikációra vonatkozó törzskönyvi kérelem-kiegészítés FDA által történő befogadásához kapcsolódóan.

A negyedéves nettó eredmény megugrását segítette, hogy pénzügyi eredmény soron ezúttal jelentős, 28,7 milliárd forintos pozitív eredményt könyvelt el a Richter a második negyedévben.

Az adózott eredmény szintjén 76,5 milliárd forintos nyereséggel zárta a második negyedévet a Richter, ami több mint a két és félszerese az egy évvel korábbinak.

A specializált termékek

A Richter egyik húzóterméke, a Vraylar a második negyedévben is hozzájárult a bevételek növekedéséhez. A készítménnyel kapcsolatos fejlemény, hogy a kedvező fázis III vizsgálatok eredményei fényében 2022 első negyedévében a Richter amerikai partnere, az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalához, hogy a cariprazine használatát kiterjesszék a major depresszió kiegészítő kezelésére, melyet késő áprilisban be is fogadtak felülvizsgálatra. Emellett április végén a Kanadai Egészségügyi Hatóság engedélyezte a felnőttek számára a Vraylar monoterápiában történő alkalmazását az I. típusú bipoláris betegség mániás, kevert és depressziós epizódjainak akut kezelésére, továbbá a skizofrénia kezelésére szintén felnőttek számára.

A stratégiai nőgyógyászati üzletágban az év első felében Nyugat-Európában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Közép-Kelet-Európában, Latin-Amerikában és Kínában elért forgalom növekedést részben mérsékelte az Ukrajnában bekövetkezett forgalomcsökkenés. A nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az orális fogamzásgátlók árbevételének, illetve a tavaly januárban felvásárolt Evra fogamzásgátló tapasz értékesítés után elszámolt royalty és termékértékesítési forgalmának köszönhetően emelkedett. Az árbevétel alakulását nagymértékben befolyásolta a Drovelis 2021 második negyedévében bekövetkezett piaci bevezetése, ezen túl pedig a sürgősségi fogamzásgátló Plan B értékesítése tovább növelte az USA-ban elért forgalmat – áll a Richter gyorsjelentésében.

A bioszimiláris portfóliónak egyre nagyobb a súlya a bevételekben, a teriparatide árbevétele az év első hat hónapjában közel 60 százalékkal nőtt.

A régiók

Magyarországon az év első felében növekedett a gyógyszerpiac, a Richter kiskereskedelmi forgalma a piacnál gyorsabb ütemben bővült. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában a negyedik helyen áll, a vényköteles patikai piacon pedig a második legnagyobb forgalmazó.

az év első felében növekedett a gyógyszerpiac, a Richter kiskereskedelmi forgalma a piacnál gyorsabb ütemben bővült. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában a negyedik helyen áll, a vényköteles patikai piacon pedig a második legnagyobb forgalmazó. Európában a bevételek nagyobb részét adó nyugat-európai régióban a Terrosa, az Evra, valamint a Bemfola forgalomemelkedését kiegészítette az orális fogamzásgátlók árbevételének bővülése, ideértve a nemrégiben bevezetett Drovelis értékesítését is. Kelet-Európán belül Lengyelországban és Romániában is masszív növekedést ért el a vállalat, utóbbi esetén a növekedés a régóta bevezetett branded generikus készítményeknek, valamint az alacsony bázisidőszaki teljesítménynek köszönhető.

régióban a Terrosa, az Evra, valamint a Bemfola forgalomemelkedését kiegészítette az orális fogamzásgátlók árbevételének bővülése, ideértve a nemrégiben bevezetett Drovelis értékesítését is. belül Lengyelországban és Romániában is masszív növekedést ért el a vállalat, utóbbi esetén a növekedés a régóta bevezetett branded generikus készítményeknek, valamint az alacsony bázisidőszaki teljesítménynek köszönhető. Oroszországban mind forintban, mind rubelben mérve emelkedett az első félévben a Richter bevétele. A cég ismét kiemelte, hogy az esetenként életmentő gyógyszerektől való megfosztás nem férne össze a gyógyszeriparnak az egészség megőrzését célzó küldetésével. Ennek szellemében, az Oroszországban jelen lévő valamennyi multinacionális gyógyszeripari vállalathoz hasonlóan továbbra is ellátja ottani betegeit gyógyszerekkel a Richter. A konfliktus első napjaiban az oroszországi üzletmenet ideiglenes késedelmet szenvedett, de azóta a szállítmányok ütemezése a háborút megelőző átlagos szintre állt vissza. A bizonytalan pénzügyi környezet miatt a Richter felfüggesztette a Magyarországról, nagykereskedőknek történő közvetlen oroszországi értékesítést. Ehelyett a csoport helyi gyártó tagvállalatán és raktárán, a Gedeon Richter RUS vállalaton keresztül bonyolítja le az értékesítést. Ezidáig semmilyen fizetési késedelmet, vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében - közölte a Richter.

mind forintban, mind rubelben mérve emelkedett az első félévben a Richter bevétele. Ennek szellemében, az Oroszországban jelen lévő valamennyi multinacionális gyógyszeripari vállalathoz hasonlóan továbbra is ellátja ottani betegeit gyógyszerekkel a Richter. A bizonytalan pénzügyi környezet miatt a Richter felfüggesztette a Magyarországról, nagykereskedőknek történő közvetlen oroszországi értékesítést. Ehelyett a csoport helyi gyártó tagvállalatán és raktárán, a Gedeon Richter RUS vállalaton keresztül bonyolítja le az értékesítést. Ezidáig semmilyen fizetési késedelmet, vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében - közölte a Richter. A háborúval sújtott Ukrajnában jelentősen esett a Richter forgalma, az első félévben 34 százalékkal maradt el a bázisidőszaktól.

jelentősen esett a Richter forgalma, az első félévben 34 százalékkal maradt el a bázisidőszaktól. A Richter legnagyobb forgalmú piacát, az Egyesült Államokat elsősorban a Vraylar értékesítései hajtották felfelé, de a Plan B / Plan B One-Step késztermékből származó bevétel is jelentős mértékben növekedett a vizsgált időszakban és a hatóanyag értékesítésből származó árbevétel emelkedése is pozitívan hatott a forgalomra.

elsősorban a Vraylar értékesítései hajtották felfelé, de a Plan B / Plan B One-Step késztermékből származó bevétel is jelentős mértékben növekedett a vizsgált időszakban és a hatóanyag értékesítésből származó árbevétel emelkedése is pozitívan hatott a forgalomra. A kínai piac kiemelt fontosságú a Richter számára és a jelenlegi nőgyógyászati portfolió promóciója mellett ezen termékcsoport további bővítését is stratégiai célként kezeli. Latin-Amerikában szinte minden országban növekvő árbevételt ért el a Richter, a termékek közül az Evra az járult hozzá a leginkább a forgalomhoz.

Árfolyam és árazás

Tavasszal az orosz-ukrán háború kirobbanását követő részvénypiaci lejtmenet alól a Richter részvényei sem tudták magukat kivonni, az elmúlt egy hónapban azonban – különösen a menedzsment optimistább nyilatkozatait követően – magára talált az árfolyam.

Bár még így is közel 9 százalékot esett idén a részvény, az értékeltségi szintek elindultak felfelé, az előretekintő P/E ráta ismét kétszámjegyű. Ez azonban még mindig elmarad a hosszú távú átlagtól, ami 14-szeres.

A legközelebbi szektortársakhoz viszonyított diszkont, ami már évek óta jellemzi a Richter részvényeit, továbbra is fennáll, sőt, 2021/2022 során korábban nem látott mértékűre duzzadt.

Előretekintő P/E ráta alapján, a növekedési várakozások fényében olcsónak számítanak jelenleg a Richter részvényei a legközelebbi szektortársakhoz és a nagy európai gyógyszercégekhez viszonyítva is.

EV/EBITDA ráta tekintetében szintén alulértékeltnek tűnnek jelenleg a Richter papírjai a peer grouphoz viszonyítva.

A Richter részvényeire vonatkozó célárak csökkentek idén, de a medián célár még mindig magasabban áll, mint a Richter jelenlegi árfolyama, vagyis felértékelődési potenciált látnak a papírban a vállalatot követő elemzők.

