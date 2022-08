Richter: újra teljesíthetővé váltak az idei célok, de az infláció még csak most fogja kimutatni a foga fehérjét

Kiszámíthatatlan a környezet, sok a kihívás, de jól halad eddig a Richter a kijelölt úton és az eredeti 2022-es célok elérhetőek lehetnek, az eredmény árfolyamhatás nélkül is növekedhet 10 százalékot idén – mondta el mai, a negyedéves eredményeket bemutató sajtótájékoztatóján a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor. Hozzátette, hogy az inflációs hatások csak lassan gyűrűznek be a költségstruktúrába, így az „csak ezután fogja kimutatni a foga fehérjét”. Bogsch Erik hozzátette, hogy a Richter itthoni növekedése és nyeresége annak köszönhető, hogy nagyon sokat költött k+f-re, valamint a nemzetközi piacok kiépítésére a vállalat, és már így is fizet különadót a cég.