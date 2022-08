Elszállt az infláció, de luxuscikkre még mindig költünk

Bár 9 százalékkal csökkent az eBay bevétele az április-júniusi időszakban, 2,42 milliárd dollárra, az elemzői várakozásokat így is felül tudta múlni a vállalat, a konszenzus ugyanis 2,37 milliárd dollár volt.

Az egyszeri tételektől tisztítva 99 centes egy részvényre jutó eredményt könyvelt el a cég, szemben a 89 centes elemzői várakozással.

A folyó negyedévre további bevételcsökkenést vár a menedzsment, de még így is kisebb mértékű lehet a visszaesés, mint amire az elemzők számítottak. Jelenleg 2,29 és 2,37 milliárd dollár közötti bevételt jósol a vezetőség, míg az elemzői konszenzus 2,3 milliárd dollár. Az eBay csökkentette az éves áruforgalomra vonatkozó várakozásait, ami egy fontos iparági mérőszám, a korábbi 73,2-75,2 milliárd dollár közötti forgalom helyett most 72,7-74,7 milliárd dollárt vár. Az éves bevételvárakozásain azonban nem változtatott a menedzsment, továbbra is 9,6-9,9 milliárd dollár közötti árbevételt prognosztizál az idei évre.

A kiskereskedelmi szektor több szereplője is arról számolt be a közelmúltban, hogy a ciklikus fogyasztási javak értékesítései lefordultak, ahogy az infláció miatt szenvedő amerikaiak a létszükségletű termékekre, például üzemanyagra és élelmiszerre költenek inkább. Az eBaynél a visszaesést megfogta egyelőre, hogy a gyűjtők még költenek a nagy értékű termékekre, valamint sneakereket és órákat is vásárolnak még. Az italgyártó Diageo és a luxustáskákat értékesítő Hermes hasonlóról számolt be, a legdrágább termékeiket továbbra is veszik a vásárlók és véleményük szerint ez így is marad.

A befektetők kezdetben jól fogadták az eBay gyorsjelentést, a részvények árfolyama 5 százalékot emelkedett a zárás utáni kereskedésben, de elolvadtak a pluszok, már kevesebb mint 1 százalékos pluszban áll nyitás előtt.

Címlapkép: Getty Images