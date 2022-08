Sötét hónapok után fordulat a tőzsdéken - Ez már egy új bikapiac lenne?

Nem szűnt meg annak a kockázata, hogy a közelmúltbeli emelkedés csupán egy medvepiaci rali. Azonban az eddigiek alapján a technikai kép javulása inkább hasonlít egy új ciklikus bikapiacra, mintsem egy medvepiaci ralira

- mondták a Ned Davis Research elemzői, Ed Clissold és Thanh Nguyen egy keddi jegyzetben.

A technikai elemzők nagy figyelmet fordítanak a piaci szélesség különböző mérőszámaira - vagyis arra, hogy hány részvény vesz részt egy felfelé vagy lefelé irányuló mozgásban.

Clissold és Nguyen megjegyezte, hogy a Jerome Powell jegybankelnök július 27-i sajtótájékoztatóját követő rali két ritka Breadth-thrust mutató jelzést produkált:

Two breadth thrust signals with Thursday’s rally. 10-day advances/10-day declines rose above 1.9 for first time since Feb 2021. 1/2 @NDR_Research