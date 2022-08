Megütötték a magyar tőzsdét, magával rántotta a Mol a BUX-ot

Portfolio 2022. augusztus 09. 15:13

Tegnap vegyesen zártak a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel azonban Ázsiában estek a vezető részvényindexek, és Európában is rossz hangulatban telik a kereskedés, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is eséssel indulhat a nap. Makro fronton külföldön nem várható ma fontosabb adat, idehaza reggel került publikálásra a júliusi inflációs adat, amely 13,7 százalékos drágulásról számolt be.