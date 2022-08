Itt a bejelentés: gigantikus autóipari beruházás indul Magyarországon

Gigantikus beruházás indul Magyarországon

A világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártója, a CATL olyan cégeknek szállít akkumulátorokat, mint a Tesla. A cég a sencseni tőzsdére benyújtott bejelentésében nem fejtette ki a projekt részleteit.

A magyarországi beruházás, amelynek egyelőre nincs ütemterve, a vállalat más, új akkumulátortelepekről szóló bejelentéseinek sorát követi, köztük egy 14 milliárd jüanos beruházást a kelet-kínai Shandong tartományban és egy 13 milliárd jüanos akkumulátorprojektet Fujian tartományban, ahol a CATL székhelye található.

A CATL egy akár 5 milliárd dolláros beruházást is fontolgatott Mexikóban vagy az Egyesült Államokban, bár az erről szóló bejelentés egyelőre nem érkezett meg, miután Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke Tajvanra utazott - mondták az ügyet ismerő személyek.

A vállalatnak van egy németországi gyártósora is, amely az év végén kezdi meg működését, és amely az első Kínán kívüli gyártósor.

Megérkezett a hazai bejelentés

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteken elmondta, hogy egy több mint két éves tárgyalássorozat zárult le, aminek eredményeként 221 hektáros területen épül majd fel a CATL létesítménye, ezzel létrehozva mintegy 9 ezer új munkahelyet Magyarországon.

Hozzátette, hogy a kínai cég részvényesi tanácsának jóváhagyását követően hozzák nyilvánosságra a beruházás további részleteit.

A Contemporary Amperex Technology közleményben olvasható, hogy 7,34 milliárd eurót fektet be egy 100 gigawattóra (GWh) kapacitású akkumulátorgyár építésébe Debrecenben. Ez lesz a második európai akkumulátorgyára a németországi üzem után.

A részvényesi közgyűlés jóváhagyásától függően az első gyártóüzem építése még az idén megkezdődhet.

A debreceni Déli Ipari Parkban megvalósuló projekt európai autógyártóknak szállít majd akkumulátorcellákat és modulokat.

A vállalat közleményében hangsúlyozta: Magyarország - és különösen Debrecen - stabil üzleti környezettel, fejlett infrastruktúrával és logisztikai kapcsolatokkal, hosszú múltra visszatekintő autóiparral és számottevő versenyképes munkaerővel büszkélkedhet, így tökéletes választás a CATL második európai akkumulátorgyára számára.

Mivel a magyarországi üzem közel van vevői - például a Mercedes-Benz, a BMW, a Stellantis és a Volkswagen - néhány autógyárához, a CATL képes lesz jobban kielégíteni az európai piac akkumulátorkeresletét, továbbá fejleszteni tudja globális termelési hálózatát és hozzájárul az e-mobilitás, valamint az európai energetikai átállás felgyorsításához - olvasható a közleményben.

Az akkumulátorgyártás karbonlábnyomának csökkentése iránti elkötelezettségének részeként a CATL megújuló energiákból származó villamosenergiát használ majd és fontolóra veszi a napenergiára épülő fejlesztések megvalósítását is Magyarországon helyi partnerekkel együttműködésben - írják a közleményben.

A fenntartható és körforgásos akkumulátor-értéklánc kiépítése érdekében a CATL azt is vizsgálja, van-e mód arra, hogy helyi partnerekkel közösen hozzon létre Európában akkumulátor-alapanyagokat előállító létesítményeket.

A debreceni gyárunk minden bizonnyal lehetővé teszi számunkra versenyelőnyünk további fokozását, az európai ügyfeleink igényeinek jobb kielégítését és az e-mobilitásra való átállás felgyorsítását Európában

- mondta Robin Zeng, a CATL alapítója és elnöke. Hozzátette: a magyarországi zöldmezős beruházás óriási ugrás lesz a CATL globális terjeszkedésében és egyben fontos lépés azon törekvéseinkben, hogy számottevően hozzájáruljunk az emberiség zöldenergiára történő átállásához.

Partneri reakció

A CATL európai vevői kedvezően fogadták az új projektet. Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának tagja, fejlesztésért és beszerzésért felelős műszaki igazgató elmondta: a CATL új, korszerű európai üzeme Magyarországon újabb mérföldkő az elektromosjármű-gyártás kulcsfontosságú partnereikkel közösen történő bővítésében.

A CATL-ben olyan csúcstechnológiát előállító partnert ismerhettünk meg, amely a legmagasabb minőségű, karbonsemleges akkumulátorcellákat biztosít számunkra mint az új üzem első és legnagyobb megrendelőjének az újgenerációs elektromos járművekhez Európában, követve ezzel a helyi partnereket előnyben részesítő beszerzési szemléletünket

- idézi a CATL közleménye Markus Schäfert.

Előzmények

Még 2018-ban jelentek meg hírek arról, hogy a CATL több európai országot, köztük Magyarországot és Németországot vizsgálja új gyárak felhúzásához.

Ezt követően sokáig csönd volt, majd idén újra feléledtek a találgatások a hazai beruházásról. Május elején a dél-koreai üzleti híroldal, a Bloter.net osztott meg részleteket a várható projektről, amely alapján a CATL a nemzetközi terjeszkedése részeként egy 200 hektáros területet vásárol majd meg Magyarországon. A hazai akkumulátorpiacot ismerő forrásokra hivatkozva arról is beszámoltak a dél-koreaiak, hogy a létesítmény Debrecenben valósul meg és a következő európai gyártóbázisa lesz a CATL-nek - vagyis nem jártak messze az igazságtól. Arról is voltak információik, hogy a telephely megvásárlása, amely mintegy 20 kilométeres távolságban lehet a kivitelezés alatt álló BMW-gyár helyszínétől, befejeződhetett, a régészeti feltárások elindultak, és a gyár tervezése is javában zajlik már.

Árulkodó az is, hogy a CATL a LinkedIn-en adott fel álláshirdetést, amelyben Debrecent jelölte meg a munkavégzés helyszínének. A már passzív álláshirdetésben villamosmérnököknek kínáltak teljes munkaidős pozíciót. A leírás szövegéből az is kiderült, hogy új üzem építése kapcsán keresnek munkaerőt, első körben a vízellátás és -elvezetés, valamint a víz- és villamosenergia-rendszer általános tervének elkészítéséhez.

