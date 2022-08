Kitart a jó hangulat, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2022. augusztus 12. 10:33

Ázsiában ma reggel emelkedtek a tőzsdék, Európában is pluszban vannak a vezető börzék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is pluszos nyitás várható. Makro fronton az EU ipari teljesítményét is megismerhetjük, és kiemelten fontos lesz a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe, amely a recessziós várakozásokra erősíthet rá, vagy épp cáfolhatja azokat.