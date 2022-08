A szupergazdagok tovább költenek: a luxusmárkáknak semmitől se kell félniük?

A luxusmárkák gyakran el tudják szigetelni magukat a gazdasági lassulástól, mivel bevételeik nagy része a gazdasági környezet romlására kevésbé érzékeny szupergazdagoktól származik. A Louis Vuitton és Christian Dior termékeket értékesítő LVMH, a Ferrari és a Capri például azok között a luxuscégek között található, amelyek erős eladásról számoltak be legutóbbi gyorsjelentésükben is.

Az élelmiszer-, a benzinárak, utazási költségek az elmúlt évben az egekbe szöktek, de úgy tűnik, hogy az 1200 dolláros tornacipőket és 300 000 dolláros sportkocsikat vásárló szupergazdagokra mindez kevésbé hat – írja a CNBC.

Az ultragazdagokat kiszolgáló vállalatok, köztük a Ferrari, a Dior, a Louis Vuitton és a Versace anyavállalata erős eladásokról számoltak be, többen megemelték profitelőrejelzésükket is, miközben a nagy tömegeknek értékesítő Walmart, Best Buy vagy Gap rontottak pénzügyi kilátásaikon.

Szakértők szerint a luxuskategória töretlen ereje összhangban van a korábbi gazdasági lassulásokkal, mivel a gazdagok gyakran utolsóként érzik meg a negatív hatásokat. Számukra a méregdrága vásárlások gyakran státuszszimbólumot jelentenek.

A Louis Vuitton például 1230 dollárért kínál egy pár tornacipőt, 2370 dollárért egy táskát. A nagy divatmárka anyavállalata, az LVMH, amelyhez a Christian Dior, a Fendi és a Givenchy is tartozik, 21%-os bevétel-növekedést ért el, 36,7 milliárd euróra tornázta bevételét 2022 első félévében.

A Versace-nál, ahol egy pár cipő vagy galléros ing ára könnyen meghaladhatja az 1000 dollárt, a negyedéves bevétel közel 30%-kal 275 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az árfolyamváltozások hatását kiszűrve. Az anyavállalat, a Capri Holdings teljes bevétele 15%-kal, 1,36 milliárd dollárra emelkedett ebben az időszakban.

Az általánosabb gazdasági bizonytalanságok ellenére a Capri vezérigazgatója, John Idol szerint a vállalat továbbra is bízik hosszú távú céljaiban, mivel "a luxusipar bizonyítottan ellenálló". "Egyikünk sem tudja, hogy mi fog történni az év második felében a fogyasztókkal, de úgy tűnik, hogy a luxusipar meglehetősen erős és egészséges" - közölte a Capri a héten tartott eredménybeszámoló során.

A hónap elején a Ferrari olasz szuperautógyártó szintén megemelte az idei évre vonatkozó előrejelzését, miután a második negyedévben rekordot jelentő 1,29 milliárd eurós bevételt ért el.

A luxuscégek is észrevehetik a költekezés lassulását a vásárlóik 80%-a körében, akik "majdnem jómódúak" - magyarázta Pedraza, a Luxury Institute munkatársa, ugyanakkor hozzátette: ezek a fogyasztók jellemzően az eladások mintegy 30%-át teszik ki, így költéseik visszaesésének még sincs nagy hatása.

Címlapkép: Shutterstock