Magyarországon is megjelent az első testbe ültethető chip, amivel a boltokban is fizethetsz

Már Magyarországon is elérhető az az érintéses fizetésre alkalmas chip, amelyet a bőr alá lehet ültetni, és ezután a kezünkkel fizethetünk a boltokban. A mintegy 32 európai országban forgalmazott chipet egy prepaid érintéses bankkártyaként használhatjuk, amelyet egy appon keresztül tölthetünk fel. Megnéztük, hogyan működik a Walletmor megoldása.

Megérkezett a testbe ültethető chip

A fizetési piac az egyik leginnovatívabb terepe a bankoknak és fintecheknek, és ma már a fizetési tranzakciók jelentős része elektronikusan zajlik Magyarországon is: több pénzt költünk el kártyával, mint amennyit felveszünk a segítségükkel. Az érintéses kártyás fizetés itthon már egyáltalán nem számít újdonságnak, az NFC-s mobilfizetés is gyorsan terjed, és már megjelent a hordható eszközökkel való fizetés is (pl. okosórás fizetés). A Walletmor azonban új szintre lépett:

testbe ültethető érintéses fizetésre alkalmas chipet dobtak piacra, és a megoldást Magyarországon is forgalmazzák.

A BBC korábbi cikke szerint mikrocsipet először 1998-ban ültettek be emberbe, de a technológia csak az elmúlt évtizedben vált kereskedelmi forgalomban elérhetővé. Ami pedig a beültethető fizetésre is alkalmas chipeket illeti, a brit-lengyel cég Walletmor nevű cég állítása szerint ezeket tavaly elsőként ők kínálták eladásra.

Hogyan működik?

A Walletmor chipje kevesebb, mint egy grammot nyom, egy apró mikrochipből és egy antennából áll, amelyet egy biopolimer - egy természetes eredetű, műanyaghoz hasonló anyag - foglal magába.

A társaság egy 28 miliméteres érintéses NFC chipet használ, amely lényegében véve teljesen ugyanolyan technológia, mint amelyeket az érintéses bankkártyákban is használunk nap mint nap, ám ezt egy testbe ültethető anyagba zárták. Így néz ki:

A prepaid kártyaként funkcionáló NFC-chipet egy a Walletmortól független szolgáltatón, az iCard nevű EU-s elektronikuspénz kibocsátón keresztül lehet használatba venni. Ehhez a chipet regisztrálni kell az iCard-nál nyitott fiókban, egy kóddal aktiválni kell, és a számlát fel kell tölteni átutalással vagy egy másik bankkártyával.

A chipet a Walletmor javaslata szerint a kézbe érdemes ültetni, de igazából ha az ügyfél a teste más részébe szeretné beültetni, az is elképzelhető, de azt javasolják, a chip beültetését szakértő végezze el. A már beültetett chip egy szokványos érintéses kártyaként funkcionál, azaz bárhol a világon, ahol érintéssel lehet fizetni, használható fizetésre.

Wojtek Paprota, a Walletmor alapítója és vezérigazgatója szerint a chip biztonságos, hatósági jóváhagyással rendelkezik, a beültetés után azonnal működik, és a beültetés után a helyén marad. Nem igényel akkumulátort vagy más áramforrást sem.

Mekkora piaca lehet?

Kérdéses, hogy mekkora piaca van egy ilyen megoldásnak abban a világban, amelyben a koronavírus járvány idején tömegeket tántorított el az oltások felvételétől egy szinte teljesen alaptalan és ellentmondásos összeesküvés-elmélet, mely szerint az oltásokba chipet rejtettek. Van, aki vallási indokok miatt ódzkodik a chipektől, a Bibliában, a Jelenések könyvében például említik a "fenevad bélyegét, amely nélkül nem lehet adni és venni," melyet sokan hajlamosak a testbe ültethető RFID-chipekkel azonosítani.

Ugyanakkor egy 2021-es, több mint 4000 ember körében végzett felmérés szerint az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban a megkérdezettek 51%-a fontolóra venné a chip használatát.

A Europe Payments Landscape felmérése szerint a válaszadók 81%-a "úgy érezné magát, mintha egy sci-fi filmben lenne", a legpozitívabb reakciókat a technológiával kapcsolatban a 18 és 24 év közötti válaszadók adták. A chipet egyébként nagykövetekkel, influenszerekkel reklámozzák, akik elsősorban a fiatalabb generációt érik el könnyebben a közösségi oldalakon.

Magyarországon is megjelent

Schumacher Vanda, egy hazai influenszer posztolt Instagramon arról, hogy a Walletmor chipjét ültette be a kezébe. Elmondása szerint, mivel sokat utazik, háromhavonta kirabolják, ezért neki nagy előny, hogy kártya helyett a bőre alá ültetett chippel fizethet.

Az influenszer egyik posztja szerint a 28mm-es chip beültetése egy kb. 15 perces műtétet vett igénybe: „beadnak egy érzéstelenítőt, egy pici vágást ejtenek majd kialakítanak egy kisebb helyet ahova becsúsztatják a chipet, majd összevarrják” – írta. Elmondása szerint az operációt egy svájci magánklinikán végezték el, mert Magyarországon sajnos még nem vállalják a műtétet, de szerinte ez is változni fog idővel.

