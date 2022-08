A háború árnyékában rekordprofitot szállítottak a magyar cégek

Az ukrajnai háború ellenére, vagy mint ahogy a Molnál látjuk, pont azért, korábban soha nem látott mértékű összesített profitot értek el a magyar blue chipek a második negyedévben, ehhez kellett a Mol és a Richter új rekordja, de a körülményekhez képest az OTP is egészen jól teljesített. A negyedév sztárja egyértelműen a Mol volt, a közel 250 milliárd forint profit bődületes új rekord, működött az olcsó orosz olaj, a vállalat több mint hatszor akkora profitot ért el, mint a 2006 óta eltelt időszak átlaga, és egymaga szállította a blue chipek összesített eredményének 60 százalékát. A cégek menedzsmentje a turbulens külső környezet ellenére relatíve optimista, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom vezetése megerősítette a korábban közzétett előrejelzéseket, a Molnál viszont az erős első félév után még optimistább lett a menedzsment.

Soha nem volt még ekkora profit

A négy hazai blue chip négy különböző szektorban működik, a vállalatoknál eltérő az az eredménykategória, amit a piaci szereplők a legfontosabbnak tartanak: miközben a bevételek például a Molnál nem relevánsak, az OTP-nél és a Richternél van relevanciája a konszolidált adózott eredménynek, a Molnál és a Magyar Telekomnál viszont leginkább az EBITDA-t figyelik, előbbinél ráadásul egy tisztított változatát. A közös nevező az adózott eredmény lehet, ezért összegyűjtöttük, hogy mekkora negyedéves profitot ért el az elmúlt években a négy hazai nagyvállalat.

2006 óta, az idei első negyedévvel bezárólag átlagosan 115 milliárd forint adózott eredmény ért el a négy társaság, és a teljes időszakban egyértelműen az OTP volt domináns: az összesített profitból közel 47 százalékot az OTP szállított, 19 százalékot a Richter, 18 százalékot a Magyar Telekom, és csak 16 százalékot a Mol. Az összkép azonban alaposan átalakult az elmúlt években, ha csak a 2016 óta eltelt időszakot nézzük, akkor a négy blue chip összesen már negyedévente átlagosan 173 milliárd forint profitot ért el, ennek 44-44 százalékát az OTP és a Mol szállította, miközben a Magyar Telekom 7,4, a Richter pedig csak 4,2 százalékot.

Így érkezünk el az idei második negyedévig, ami sok szempontból rekordokat hozott:

a négy nagyvállalat összesen új rekorderedményt, közel 413 milliárd forint profitot ért el , ez 3,6-szor magasabb, mint a 2016 óta eltelt időszak negyedéves átlaga, és 2,4-szer akkora, mint 2016 óta az átlagos negyedéves profit,

a második helyre a szintén negyedéves rekordprofitot elérő Richter futott be, a forintgyengülés és egy egyszeri mérföldkő-bevétel hozta az új rekordot,

az idei április-június időszakban pont nem az OTP volt a sztár, ha a profitot nézzük, mivel a negyedévben elszámolt 68 milliárd forintnyi különadó és egyéb, extra tételek (kamatstop, törlesztési moratórium, Sberbank végelszámolás) miatt a 162 milliárd forint korrigált eredményből, ami egyébként rekord, csak 76 milliárd forint nettó eredmény maradt, ezzel az OTP a Mol és a Richter mögött a profit alapján csak a harmadik lett a sorban.

Az előző profitcsúcs a tavalyi második negyedévben volt, a 342 milliárd forintban nagy szerepe volt az OTP 122 és a Mol 178 milliárd forint adózott eredményének, az előtt pedig a 2009 második negyedéves 256 milliárd forint volt a rekord, főként a Mol 179 milliárd forintos eredménye miatt.

Hogy jött össze a rekorderedmény?

Mol

A Mol korábban soha nem látott, minden régebbi rekordot messze meghaladó eredményt ért el a második negyedévben. A rekord oka egyrészt az, hogy a vállalat továbbra is hozzájut az olcsó orosz olajhoz (már amikor technikai okok miatt nem áll a szállítás), termékeinek nagy részét azonban a magas világpiaci árakhoz árazza, emiatt tágultak ki a vállalat marzsai. Az EBITDA közel duplájára, 483,7 milliárd forintra nőtt, az EBIT 182 százalékkal 372,8 milliárd forintra ugrott, a vállalatcsoport profitja 40 százalékkal 249,5 milliárd forintra emelkedett.

Richter

A negyedévben a második legnagyobb profitot a Richter érte el a blue chipek közül, itt a forintgyengülés és egy egyszeri mérföldkő-bevétel új rekordokat hozott az április-júniusi időszakban, az adózott eredmény több mint a két és félszeresére emelkedett az egy évvel korábbi szintről. Az erős negyedévhez a cég számára kedvező devizaárfolyam-környezet, a forintgyengülés, a specializált termékek stabil növekedése és egy egyszeri mérföldkő-bevétel is hozzájárult. Az erős teljesítmény már árbevétel soron jelentkezett, közel 24 százalékkal emelkedett a második negyedévben a Richter bevétele, meghaladva a 192 milliárd forintot, ami egyben új negyedéves rekordot is jelent, ráadásul a bruttó fedezeti hányad is javult, pozitívan hatott a jelentősen gyengülő forint, valamint az euróval szemben erősödő dollár és rubel árfolyam. A bevételeket szintén felfelé segítette a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty növekedése, valamint egyes tradicionális és nőgyógyászati termékek, mint a hormonális fogamzásgátlók, a Bromocriptin és a Bemfola árbevételének növekedése. A rekordprofithoz a bevételek megugrásán túl az is segített, hogy pénzügyi eredmény soron jelentős, 28,7 milliárd forintos pozitív eredményt könyvelt el a Richter.

OTP

Az OTP számtalan rekordot szállított a negyedévben, többek között új csúcsra ment a nettó kamatbevétel, a nettó díj- és jutalékbevétel, így az az összes bevétel is, de a működési eredmény és a korrekciós tételek nélkül számolt profit is, csak éppen a kalkulációnkban szereplő adózott eredmény nem, az 76 milliárd forint lett, ennél láttunk már jóval magasabb számokat is. A negyedév profitját számtalan tétel terhelte, így a különadó, kamatstop meghosszabbítás várható hatása, a Sberbank végelszámolás vagy a törlesztési moratórium várható hatása. A negyedév így is nagyon erős lett, a magyar alaptevékenység hasított, és a 162 milliárd forint korrigált eredményből a leánybankok 76 milliárd forint profitot szállítottak, a bolgár bank 28,5, az orosz 12,5, a horvát 11,8, a szerb 10,9 milliárd forint profitot tett be a közösbe. A negyedévben minden leánybank nyereséges volt.

Magyar Telekom

Bár a bevételek közel 11 százalékkal nőttek a Magyar Telekomnál, az EBITDA és az adózott eredmény is nyomás alatt volt, részben a távközlési pótadó miatt. A bevételek növekedése elsősorban az erős mobil adat- és nagy sávszélességű szélessávú csomagok, és a mobileszközök iránti keresletnek tudható be. 2022 második negyedévében is folytatódott a magyarországi ügyfélkör bővülése, a vezetékes szélessávú előfizetések száma 7,3, a TV-előfizetések száma 6,1, a szerződéses mobil SIM-ek száma 5,1 százalékkal nőtt. A bevételek emelkedésével a bruttó fedezet is nőtt, a pozitív hatást több mint ellensúlyozta a távközlési pótadó (az új távközlési pótadó megfizetése csak 2022 negyedik negyedévében lesz esedékes), emiatt csökkent a vállalat EBITDA-ja, az adózott eredmény pedig 21,7 százalékkal 10,6 milliárd forintra csökkent. Ennél azért tudna/tudott a Magyar Telekom jóval magasabb profitot is, ha nem vonná el tőle különböző jogcímeken az állam.

Ukrajnai háború

Az Ukrajnában zajló háború több csatornán keresztül is hat a hazai vállalatok működésére, a legnagyobb "háborús kitettsége" a Molnak, az OTP-nek és a Richternek van: a Molnál többek között az olcsó orosz kőolaj határozza meg a működési környezetet, az OTP Ukrajnában és Oroszországban is jelen van és ott komoly leírásokra/céltartalékolásokra kényszerült, a Richternél pedig számottevő az orosz értékesítés.

OTP

Az OTP egyelőre Ukrajnában és Oroszországban is jelen van, bár utóbbiban vizsgálják akár az értékesítést is, ezt azonban egy néhány hete meghozott elnöki rendelet effektíve megtiltja év végéig. A két leánybank már eddig is megszenvedte a háború következményeit, a két bank az első negyedévben 61,6 milliárd forint veszteséget ért el, és bár a második negyedév már erősebb volt, az orosz bank 12,5 milliárd forint profitot ért el, az ukrán pedig plusz nullás lett, az első félévben így is 49 milliárd forint az együttes veszteség.

A bankcsoport orosz és ukrán operációjában az állományok rubelben és hrivnyában nem csökkentek, a gyengébb forint miatt súlyuk nőtt negyedéves bázison, az ukrán és orosz eszközök súlya a konszolidált teljes eszközállományon belül 8 százalék volt, a két leánybank nettó hitelei a konszolidált állomány 7,8 százalékát adták. A negyedév végén a bruttó csoportközi finanszírozás nagysága Ukrajnában 83 milliárd, Oroszországban 85 milliárd forintnyi összeg volt. Az OTP menedzsmentje arról is tájékoztatott, hogy abban a nem várt szélsőségesen negatív szcenárióban, ha az ukrán operáció leírásra kerülne a bruttó csoportközi finanszírozással együtt, annak hatása a konszolidált CET1 rátára -1 bázispont, az orosz operációnál -128 bázispont lenne.

A két leánybanknál továbbra is a „vállalkozás folytatásának elve” érvényesül, de a menedzsment az orosz operációnál minden olyan opciót mérlegel, mely nem jár érdemi részvényesi érték rombolással, illetve az OTP részvényesi megítélése szempontjával kedvező kimenettel bír, beleértve az orosz leánybank megfelelő áron történő értékesítést is.

Mol

A háború több csatornán is hat a Molra, és alaposan benne volt a második negyedéves rekordprofitban az, hogy számos torzulást hozott a szénhidrogének és a végtermékek piacán a háborús konfliktus. A legegyértelműbb hatás az, hogy részben a háború miatt a kőolaj és a földgáz ára magasan áll, emiatt a Molnál az átlagos realizált szénhidrogénár is magas, eközben azonban részben a nyugati szankciók miatt az orosz olaj ára nyomott, és mivel a Mol továbbra is hozzájut a nyugati típusú olajhoz képest 30+ dollárral olcsóbb REB-hez (orosz kevert olaj, Russian Export Blend), alaposan kitágult a finomítói árrése, és tetemes profitja keletkezik.

Egy másik hatás, hogy a Mol több operációjában valamilyen hatósági árat vezettek be, legmarkánsabb ez Magyarországon, ahol a több körben módosított rendszerben az autósok nagy része még mindig jóval a piaci ár alatt jut hozzá az üzemanyagokhoz, ezt is nagyrészt az olcsó orosz olaj teszi lehetővé. És egy másik csatorna: a Molnak tetemes energetikai pótadót kell fizetnie, egészen addig, amíg relatíve olcsón tud vásárolni orosz olajat.

Richter

A Richternek relatíve nagy a "háborús kitettsége", mert miközben a gyógyszergyártás árbevételéből az idei első félévben az ukrán részarány csak 1,5 százalék, az orosz már 17,3 százalék, Oroszország a második legnagyobb forgalmú piac az Egyesült Államok után (ha az európai országokat külön-külön piacként értelmezzük). Forintban nézve az első félévben az orosz bevételek 26,4 százalékkal emelkedtek, Ukrajnában viszont 34 százalékos volt a visszaesés.

Az orosz piaccal kapcsolatban a menedzsment a gyorsjelentésben kiemelte, hogy a piaci környezet volatilis jellege előreláthatatlan kockázatokkal súlyosbodott a háború és a hozzá kapcsolódó gazdasági szankciók következtében, ennek ellenére azonban a Richter üzleti tevékenysége a világjárvány előtti szinten maradt. A nem létfontosságú gyógyszerek árát 2022 első negyedévében átlagosan 23 százalékkal emelték, az áremelés az első negyedév végén következett be, az első féléves árbevételre gyakorolt hatása 11,6 százalék volt. Oroszországban mind forintban, mind rubelben mérve emelkedett az első félévben a Richter bevétele. A cég ismét kiemelte, hogy az esetenként életmentő gyógyszerektől való megfosztás nem férne össze a gyógyszeriparnak az egészség megőrzését célzó küldetésével, ennek szellemében, az Oroszországban jelen lévő valamennyi multinacionális gyógyszeripari vállalathoz hasonlóan továbbra is ellátja ottani betegeit gyógyszerekkel a Richter. A konfliktus első napjaiban az oroszországi üzletmenet ideiglenes késedelmet szenvedett, de azóta a szállítmányok ütemezése a háborút megelőző átlagos szintre állt vissza. A bizonytalan pénzügyi környezet miatt a Richter felfüggesztette a Magyarországról, nagykereskedőknek történő közvetlen oroszországi értékesítést, ehelyett a csoport helyi gyártó tagvállalatán és raktárán, a Gedeon Richter RUS vállalaton keresztül bonyolítja le az értékesítést. Eddig semmilyen fizetési késedelmet, vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében - közölte a Richter.

Magyar Telekom

A vállalat nincs jelen Ukrajnában és Oroszországban, így csak áttételesek a háború hatásai. Részben a háború hatása, hogy a magyar kormány energia veszélyhelyzetet hirdetett ki és újabb intézkedéseket vezetett be a költségvetés egyensúlyban tartása érdekében, a kormány bejelentette a lakossági gáz- és villamosenergia kedvezményes árának megszüntetését az átlagos fogyasztási szint felett, viszont a hitelmoratórium megszüntetése elhalasztásra került 2022 december végéig. Ezeket a tényezőket, és az ügyfelek fizetőképességére gyakorolt hatását a Magyar Telekom is mérlegelte, a vezetőség arra a

következtetésre jutott, hogy 2022 második negyedévében nem szükséges további értékvesztés elszámolása. Mérlegelve a beszállítói kapacitások még fennálló korlátait, a háború hatásait és a háború kapcsán bevezetett szankciókat is, a menedzsment nem azonosított olyan eseményt, amelyek veszélyeztetnék a vállalatcsoport folyamatos működését, és a jövőbeli cash-flowk értékelése alapján jelentős kedvezőtlen változás nem várható hosszú távon, írják a gyorsjelentésben.

Kilátások, menedzsmentvárakozás

A negyedéves beszámolók közzétételét követően a cégek menedzsmentje beszélt a kilátásokról, célokról, tervekről is, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom vezetése megerősítette a korábban közzétett előrejelzéseket, a Molnál viszont az erős első félév után még optimistább lett a menedzsment.

Mol

A gyorsjelentésben a Mol menedzsmentje elismerte, hogy a vállalat üzletmenetére komoly terhet ró a Kelet-Közép-Európa-szerte tapasztalható állami beavatkozás, erőteljes nyomást gyakorolva a Mol-csoport pénzügyeire és működésére egyaránt. Ezzel együtt bizalomra ad okot, hogy még a jelenleg tapasztalható, válságos hónapok során is képes volt a vállalat a terveinknek megfelelő teljesítményt nyújtani, jó úton haladnak céljaik elérése felé és tervezett befektetéseiket a szabályozói környezet változásai sem befolyásolják. Számos, a 2030+ stratégiánkban lefektetett célkitűzés elérésére irányuló transzformációs projekt van folyamatban, ezen túl az ellátás diverzifikációját szolgáló beruházások egész sorát is végre tudják hajtani. Erős lett az első félév, a menedzsment is optimistább lett, és módosított az előrejelzésén: az első negyedév után még 2,8 milliárd dollár körüli, vagy azt meghaladó EBITDA-val számoltak, a friss várakozás itt 3,3 milliárd dollár körüli eredmény, a szabad cash flownál pedig közel 1 milliárd dollár vagy afeletti eredmény helyett már 1,5-1,6 milliárd dollár közeli eredménnyel számolnak 2022-re.

Richter

A Richter menedzsmentje idén februárban, az orosz-ukrán háború kitörését követően pesszimistább lett az idei évre, egy nemrégiben adott interjúban azonban Orbán Gábor már optimistább volt, nyilatkozata szerint olyan helyzetben van a Richter, hogy teljesíteni tudja az eredeti üzleti tervet. (Eredetileg a vállalat forintban kifejezve 10 százalékos bevétel-és nyereségnövekedést célzott meg 2022-re.) A gyorsjelentésben a vezérigazgató azt írta, hogy a világgazdasági környezetben tapasztalható kihívások ellenére is kitartanak mind a 2022-ben kitűzött pénzügyi célok, mind pedig a fejlesztési fázisban lévő projektjeink előmozdítása mellett. A gyorsjelentés publikálását követő sajtótájékoztatón Orbán Gábor azt mondta, hogy kiszámíthatatlan a környezet, sok a kihívás, de jól halad eddig a Richter a kijelölt úton és az eredeti 2022-es célok elérhetőek lehetnek, az eredmény árfolyamhatás nélkül is növekedhet 10 százalékot idén. Orbán hozzátette, hogy az inflációs hatások csak lassan gyűrűznek be a költségstruktúrába, így az „csak ezután fogja kimutatni a foga fehérjét”.

OTP

Az OTP-nél az orosz és ukrán operációk nélkül értelmezve a menedzsment várakozása a korábban kiadotthoz képest nem változott, az árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány organikus növekedése meghaladhatja a 10 százalékot (az első hat hónapban 8 százalékkal nőtt), a nettó kamatmarzs stabilizálódhat (tavaly 3,09 százalék volt, idén az első negyedévben 3,05 százalék, a második negyedévben már 3,16 százalék), a működési költséghatékonyság 2021-hez hasonló lehet (Kiadás / bevétel mutató tavaly 51,1 százalék, idén az első félévben 48 százalék), a hitelkockázati költség ráta a 2021-es szint közelében lehet, amennyiben érdemben nem romlanak tovább a makro várakozások (tavaly 0,19 százalék, idén az első félévben -0,34 százalék), a korrigált jövedelmezőségi mutató (ROE) a 2021-es 18 százalékos szint körül lehet. (idén az első félévben 23,2 százalék), 2022 hátralévő részében a második negyedévben látottnál kisebb mértékű, de pozitív profit hozzájárulást vár a menedzsment az orosz leánybanktól. Az ukrán leánybank teljesítményét elsősorban a kockázati profil alakulása befolyásolhatja. Az Oroszország és Ukrajna között elhúzódó háború miatt idén Ukrajnában nagyságrendileg 30, Oroszországban 8 százalék körüli gazdasági visszaesés várható.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom menedzsmentje arra számít, hogy a makrogazdasági nyomás erőteljesen növekszik, úgy látják, hogy a mobiladat-, szélessávú- és TV- szolgáltatások iránt továbbra is erős a kereslet, a menedzsment arra számít, hogy az inflációs környezet és a forint gyengülése következtében a költségekre növekvő nyomás helyeződik majd, míg egy esetleges gazdasági visszaesés kedvezőtlen hatással lehet a bevételekre. A menedzsment továbbra is elkötelezett marad a stratégiai célkitűzések megvalósítása iránt, a távközlési pótadóról közzétett közlemény megjelenését követően módosított célkitűzésekkel összhangban. A cégvezetés tehát nem változtatott a célokon, továbbra is 1-3 százalékos bevételnövekedéssel számol 2022-re (az idei első félévben 9,6 százalékos volt eddig a növekedés!), az EBITDA AL mérsékelt csökkenését jelzik előre (itt az első félévben 10,1 százalék volt eddig a bővülés), nagyjából változatlan beruházási költségekkel és mérsékelten csökkenő szabad cash flow-val számolnak.

