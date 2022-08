Hatalmas lépés az Agrárminisztérium fakitermelésről szóló új utasítása

Pár órája számoltunk be róla, hogy a Hivatalos Értesítőben megjelent módosítás szerint mégsem lehet természetvédelmi vagy Natura 2000 területen fákat kivágni, holott az eredeti rendelet ezt még engedte. Továbbá az is újdonság, hogy a megnövekedett tüzifa-keresletet az állami erdőgazdálkodóknak elsősorban ákác főfajú erdőállomány letermelésével kell teljesíteni. A módosítást követően megszólalt a WWF Hungary közösségi oldalán, és hatalmas lépésnek értékelte a módosítást.

A WWF Magyarország közösségi oldalára posztolta ki, hogy az Agrárminisztérium a módosítással enyhített az erdőket veszélyeztető jogszabályon, és így már:

Az állami erdőkben márciustól - vagyis fészkelési és vegetációs időben - nem alkalmazható a veszélyhelyzeti kormányrendelet időbeli korlátozásokat megszüntető rendelkezése

- vagyis fészkelési és vegetációs időben - Miniszteri utasítás lényegében visszahozza az őshonos fafajú védett erdők tarvágásának tilalmát, ezt kiegészíti a Natura 2000 erdőkre vonatkozó természetvédelmi korlátozással is.

ezt kiegészíti a Natura 2000 erdőkre vonatkozó természetvédelmi korlátozással is. Előtérbe helyezi a fakitermelést az akác főfajú erdőkben .

. A miniszter utasítást adott továbbá arra is, hogy a veszélyhelyzeti rendelet számos intézkedését csak akkor lehet alkalmazni, ha a tűzifakeresleti igény indokolttá teszi azt .

. Végezetül pedig a veszélyhelyzeti kormányrendelet alkalmazhatóságát az erdőgazdálkodó kérelméhez köti.

Az alapítvány kiemelte azt is, hogy üdvözli Nagy István miniszteri utasításában szereplő intézkedéseket, de vannak még kérdéses pontok: nem egyértelmű ugyanis, hogy a magánkézben lévő védett és Natura 2000 erdőknek mi lesz a sorsa, az sem, hogy az erdőfelújítási kötelezettséggel kapcsolatos szabályozást módosítják-e.

A korábbi cikkünkben is írtuk, hogy a kormány már reagált a civil szervezetek, szakértők által hangoztatott kritikákra, akkor azt közölték, hogy a rendelet nem befolyásolja érdemben az erdőgazdálkodás módját, a mostani miniszteri utasítás azonban felülbírálja az eredeti rendeletet. Ez azt is jelenti hogy a kormány elsőre nem látta be, hogy mit okozna a valóságban a veszélyhelyzeti szabályozás az erdőkben, de a mostani korrekció azt mutatja, hogy elismerik: az eredeti veszélyhelyzetre vonatkozó fakivágási szabályok kedvezőtlenek lennének az erdők szempontjából.

