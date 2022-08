Vegyesen zárt Amerika

Az orosz-ukrán háború ellenére történetének legnagyobb nyereségét ért el a második negyedévben az Erste Group és a Raiffeisen Bank International, és korrigált számait tekintve az OTP Csoport is. Erős negyedévet zárt a KBC, az UniCredit és az Intesa Sanpaolo is, vagyis jó bőrben vannak a hazai bankok külföldi tulajdonosai. Úgy tűnik, egy tankönyvbe illő átmeneti időszak haszonélvezői most a bankok: a kamatkörnyezet emelkedésének és a még le nem fékeződő hitelezésnek a hatásait egyszerre élvezik, egy esetleges válság hosszabb távú kedvezőtlen hatásai azonban még nem érték el őket. Sőt, a menedzsment-előrejelzések egyelőre nem is igazán számolnak válsággal, de ez bármikor megváltozhat.